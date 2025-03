Sport invernali oggi in tv: orari gare sabato 8 marzo, programma, streaming

Oggi, sabato 8 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per lo sci nordico, con sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, e per il bob, e di Coppa del Mondo per lo sci alpino, per il biathlon e per lo snowboard.

Nello sci di fondo è il giorno della 50 km tl mass start maschile (11.30), con al via Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura e Simone Daprà, mentre nella combinata nordica si terrà la Gundersen LH HS138 (09.30) / 10 km (14.30) maschile con Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin. Nel salto con gli sci spazio all’individuale LH HS138 maschile con qualificazioni (14.15) e finale (15.45) con Francesco Cecon ed Alex Insam.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 8 marzo

09.30 Combinata nordica, Mondiali: Gundersen LH HS138 maschile (Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: discesa maschile – Rai 2 HD (dalle 12.00 Rai Sport HD), Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Sci alpinismo, Mondiali Morgins: gare a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Gudauri: cross, gara-1 femminile e maschile – Rai Play Sport 3, discovery+

11.30 Sci di fondo, Mondiali: 50 km tl mass start maschile (Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura, Simone Daprà) – Eurosport 1 HD (fino alle 12.30), Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 2a manche gigante femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, dalle 12.40 Rai Sport HD, Rai Play

14.15 Salto con gli sci, Mondiali: Qualificazioni LH Hs 138 maschile (Francesco Cecon, Alex Insam) – discovery+

14.30 Combinata nordica, Mondiali: Gundersen 10 km maschile (Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.55 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Bob, Mondiali: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.45 Salto con gli sci, Mondiali: LH Hs 138 maschile (Francesco Cecon, Alex Insam) – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Bob, Mondiali: 2a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.40 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto: 10 km pursuit femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

20.00 Bob, Mondiali: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

22.00 Bob, Mondiali: 2a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

01.00 del 9 marzo Skeketon, Mondiali: mixed team – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

