Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orario 50 km maschile, programma, tv, streaming, italiani in gara

50 km a tecnica libera maschile, il giorno in cui tutto si chiude ai Mondiali di sci di fondo per quanto riguarda gli uomini. Trondheim entra nell’ultimo weekend di gara con la competizione più caratteristica per eccellenza (in virtù della quale, peraltro, a Holmenkollen non si gareggerà in Coppa del Mondo sulla distanza).

La Norvegia, dopo tutti i suoi trionfi, aspetta un altro segnale da parte di Klaebo, che punta ancora una volta a completare una due settimane sostanzialmente storica, irripetibile forse. L’Italia, invece, punta a chiudere con buoni segnali soprattutto da chi è emerso più di recente: lasciati a riposo i big, è tempo di chi ha avuto forse un po’ meno spazio, con l’obiettivo di guardare al futuro.

La 50 km maschile dei Mondiali di Trondheim 2025 si disputerà oggi alle ore 11:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 (non integrale). La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay Sport 1, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda i Mondiali di sci di fondo 2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO 50 KM MASCHILE MONDIALI TRONDHEIM 2025

Sabato 8 marzo

Ore 11:30 50 km tl maschile – Diretta tv su Eurosport 1 (non integrale)

PROGRAMMA MONDIALI TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (non integrale)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay Sport 1

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

24 Martino Carollo, 27 Paolo Ventura, 29 Simone Daprà, 33 Giovanni Ticcò