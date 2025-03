LIVE Biathlon, Inseguimento Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Giacomel va all’attacco di Jacquelin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile, attesissimo di Nove Mesto Na Morave (CZE) valido per la terzultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025. Giacomel prova a conquistare un altro podio!

Il talento di Imer ha conquistato l’ennesimo risultato di peso dell’ultima coppia di mesi, che lo hanno proiettato in un’altra dimensione nel panorama del Biathlon internazionale. Sono infatti 8 gare di primo livello, individuali, che il numero uno azzurro non esce dalle prime 6 posizioni. Quest’oggi il tentativo è quello di provare a vincere, per la seconda volta in carriera: gli avversari non mancheranno!

Davanti a tutti, dopo la bella sprint di giovedì, Emilien Jacquelin. Il due volte vincitore in stagione avrà al cancelletto di partenza 20″ di margine proprio su Tommaso Giacomel, che partirà insieme a Johannes Boe. Subito a ruota ci sarà Eric Perrot, poi Stroemsheim e Nelin prima di trovare Quentin Fillon Maillet a +34″: il più in forma (degli umani) sugli sci. Partono fuori dai 40 Braunhofer, Cappellari e Hofer. Non si sono qualificati Bionaz e Zeni.

La battaglia per la Classifica generale di Coppa del Mondo tra Laegreid e Johannes Boe si è infiammata. Quest’ultimo ha accorciato pesantemente in occasione della gara d’apertura della tappa, portandosi ad appena 15 punti di distacco dal meno illustre compagno di squadra. Oggi, ha la chance anche di riportarsi in vetta visto che il rivale parte 14° a +58″.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con l’attesissimo inseguimento maschile di Biathlon da Nove Mesto Na Morave, si parte alle 14:35 con la nostra consueta DIRETTA LIVE, con lo sparo del via che verrà dato alle ore 14:55 in punto. Non potete mancare, vi aspettiamo!