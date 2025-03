LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer può sfruttare l’ottimo pettorale di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile da 12.5 chilometri da Nove Mesto Na Morave (CZE), valido per la settima delle nove tappe della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025.

La squadra francese è parsa nettamente la migliore nella sprint di ieri, ma questa volta si è imposta Ingrid Landmark Tandrevold. Dopo mesi di sofferenza fisica, la norvegese torna a indossare il pettorale n.1 nell’inseguimento dopo quasi un anno. Lo farà con 15″ di margine su Braisaz, 21″ su Simon e 27″ su Jeanmonnot. Della partita per il podio inizialmente anche Hauser, Minkkinen e Knotten.

Occasione importante per Dorothea Wierer, in top 10 nella sprint che scatterà a +44″ da Tandrevold. All’altoatesina viene chiesto di trovare lo zero per provare a sognare una rimonta, magari anche da podio. Samuela Comola sarà la seconda azzurra a prendere il via: lo farà a +55″. Presenti anche Hannah Auchentaller (+1’24”), Michela Carrara (+1’32”) e Martina Trabucchi (2’02”). Gara importante in casa Italia per accorciare e magari portarsi anche davanti la Svizzera nella Nations cup.

