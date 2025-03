Strade Bianche 2025 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Tadej Pogacar vuole il tris

È il gran giorno della Strade Bianche. Spettacolo assicurato in terra Toscana: lo sterrato sarà protagonista, in una corsa unica nel suo genere. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

213 chilometri, 3716 metri di dislivello, 16 settori di strada bianca da affrontare. Partenza da Siena ed arrivo in Piazza del Campo, nel mezzo tutte le campagne toscane ed il loro scenario splendido. Tratto decisivo della gara che inizia dopo i primi 100 chilometri: Monte Sante Marie, il settore più lungo, il nono con 11,5 chilometri e pendenza che va oltre il 15% in alcuni momenti. Da lì si accendono le micce e tra Colle Pinzuto e Le Tolfe, entrambi da affrontare due volte, si può fare il vuoto. Occhio ovviamente al gran finale, con la Porta di Fontebranda ad aprire il durissimo strappo conclusivo con il ciottolato e pendenze che si avvicinano al 20%.

ALTIMETRIA

TUTTI I SETTORI DI STERRATO

Al Km 14.2: VIDRITTA – lunghezza 2.1km. *

Al Km 19.2: BAGNAIA – lunghezza 5.8km, pendenza massima 15%. ***

Al Km 30.1: RADI – lunghezza 4.4km, pendenza massima 12%. **

Al Km 40.7: LA PIANA – lunghezza 6.4km. **

Al Km 73.5: LUCIGNANO D’ASSO – lunghezza 11.9. ***

Al Km 85: PIEVE A SALTI – lunghezza 8.0km, pendenza massima 11%. ****

Al km 99.9 BUONCONVENTO – lunghezza 9.3km, pendenza massima 7%. ***

Al Km 110.7: SAN MARTINO IN GRANIA – lunghezza 9.4km, pendenza massima 12%. *****

Al Km 129.1: MONTE SANTE MARIE – lunghezza 11.5km, pendenza massima 18%. *****

Al Km 158.4: MONTEAPERTI – lunghezza 0.6km, pendenza massima 16%. **

Al Km 163.8: COLLE PINZUTO – lunghezza 2.4km, pendenza massima 15%. ****

Al Km 170: LE TOLFE – lunghezza 1.1km, pendenza massima 18%. ****

Al Km 175.4: STRADA DEL CASTAGNO – lunghezza 0.7km. ***

Al Km 187.2: MONTECHIARO – lunghezza 3.3km. **

Al Km 193.9: COLLE PINZUTO – lunghezza 2.4km, pendenza massima 15%. ****

Al Km 200.2: LE TOLFE – lunghezza 1.1km, pendenza massima 18%. ****

PROGRAMMA STRADE BIANCHE 2025

Sabato 8 Marzo

Orario di partenza: 11:20

Orario di arrivo stimato: 16:45

STRADE BIANCHE 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) e Rai 2 a partire dalle 14. Per gli abbonati Eurosport 2 (canale 211) dalle 14:05.

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Dazn, Discovery +, Now.

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Ovviamente tutti contro Tadej Pogacar. Nel 2022 e, soprattutto, nella passata stagione, il campione del mondo ha dominato in lungo e in largo, con i rivali che neanche sono riusciti ad avvicinarsi. Anche quest’anno sembra pronto a distruggere la concorrenza: chi riuscirà a fermarlo? Ci proveranno l’ex compagno di squadra Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), il britannico, già vincitore da queste parti, Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e l’iberico Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). In casa Italia l’attesa è tutta per Christian Scaroni (XDS Astana Team) che in questo inizio di stagione sta dimostrando di avere una super condizione: obiettivo top-5 per lui. Proverà a farsi vedere anche il compagno di squadra e campione d’Italia Alberto Bettiol, mentre Davide Formolo (Movistar) va a caccia di un buon risultato, lui che ha sempre amato questa corsa.