Sport in tv oggi (giovedì 6 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 6 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con i Mondiali di sci nordico, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora.

Saranno molti i tennisti italiani protagonisti quest’oggi ad Indian Wells: nel torneo ATP scenderanno in campo nel tabellone di singolare Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Gigante, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri, mentre nel torneo WTA giocheranno Lucia Bronzetti in singolare e la coppia Sara Errani/Jasmine Paolini in doppio.

Nel salto con gli sci spazio al team LH HS138 maschile (17.05), con l’Italia che non sarà al via in questa gara, ed alle qualificazioni LH HS138 femminile (20.30) con Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Annika Sieff e Lara Malsiner.

Nello sci di fondo è il giorno della staffetta 4×7.5 km maschile (14.00), con al via Giovanni Ticcò, Federico Pellegrino, Davide Graz e Simone Daprà, mentre nella combinata nordica si terrà la team LH HS138 (12.00) / 4×5 km (16.00) maschile con Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 6 marzo

08.30 Sci alpino, Mondiali junior: 1a manche slalom maschile – YouTube FIS Alpine

08.50 Sci alpinismo, Mondiali: sprint maschile e femminile – 13.55 discovery+

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: 2a prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Sci alpino, Mondiali junior: 2a manche slalom maschile – YouTube FIS Alpine

12.30 Combinata nordica, Mondiali: team LH HS138 maschile (Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Sci di fondo, Mondiali: staffetta 4×7.5 km maschile (Giovanni Ticcò, Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Daprà) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Skeketon, Mondiali: 1a manche maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

16.00 Combinata nordica, Mondiali: team 4×5 km maschile (Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Skeketon, Mondiali: 2a manche maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.05 Salto con gli sci, Mondiali: team LH HS138 maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Juventus-Fiorentina – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.20 Atletica, Europei indoor: 1a giornata – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

18.40 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto: 10 km sprint maschile – discovery+, dalle 19.10 Eurosport 1 HD, Sky Go, NOW, DAZN

18.45 Calcio, Conference League: Panathinaikos-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Real Sociedad-Manchester United – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: AZ-Tottenham – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahce-Rangers – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: FCSB-Lione – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: 1° turno (2° match dalle 20.00 Arnaldi-Kovacevic, 3° match dalle 20.00 Sonego-Goffin, 3° match dalle 20.00 Gigante-Baez, 4° match dalle 20.00 Darderi-Gaston, 5° match dalle 20.00 Zeppieri-Walton) – Sky Sport Tennis, dalle 21.00 Sky Sport 256, dalle 22.00 Sky Sport Arena, dalle 00.30 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

20.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: 1° turno (1° match alle 20.00 Bronzetti-Kalinina, 5° match dalle 20.00 Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs) – Sky Sport Tennis, dalle 21.00 Sky Sport 256, dalle 22.00 Sky Sport Arena, dalle 00.30 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Skeketon, Mondiali: 1a manche femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

20.00 Calcio a 5, Qualificazioni Europei: Italia-Malta – Vivo Azzurro TV

20.30 Salto con gli sci, Mondiali: qualificazioni LH HS138 femminile (Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Annika Sieff, Lara Malsiner) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Milano-Fenerbahce – DAZN, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Roma-Athletic – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Ajax-Eintracht – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Viktoria Plzen-Lazio – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Bodo Glimt-Olympiacos – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

22.00 Skeketon, Mondiali: 2a manche femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton