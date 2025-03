Europei atletica indoor 2025 oggi in tv: orari 6 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 6 marzo (a partire dalle ore 18.20) andrà in scena la prima giornata degli Europei Indoor 2025 di atletica: sarà Apeldoorn (Paesi Bassi) a ospitare la rassegna continentale al coperto, primo appuntamento di un mese intensissimo che culminerà tra un paio di settimane con i Mondiali Indoor. Si assegneranno le medaglie soltanto nella 4×400 mista, ma lo spettacolo sarà particolarmente intenso con qualificazioni e batterie che si preannunciano molto avvincenti.

L’Italia si affiderà in particolar modo a Mattia Furlani, che si presenta con la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo (8.37 metri a Torun). Il giovane laziale inseguirà la qualificazione alla finale, per cui basteranno otto metri oppure essere tra i migliori otto. Grande attesa per Lorenzo Simonelli: il Campione d’Europa dei 110 ostacoli farà il proprio debutto stagionale, sarà impegnato nelle batterie dei 60 ostacoli.

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo inseguiranno l’accesso all’atto conclusivo del salto con l’asta, Marta Zenoni e Federico Riva proveranno a distinguersi nelle batterie dei 1500 metri. Manuel Lando, Eugenio Meloni, Matteo Sioli prenderanno parte al turno preliminare del salto in alto, Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro correranno le batterie dei 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 6 marzo) agli Europei Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR ATLETICA OGGI

Giovedì 6 marzo

18.20 Salto in alto maschile, qualificazioni

18.35 Salto triplo femminile, qualificazioni

19.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni

19.10 1500 metri femminile, batterie

19.55 1500 metri maschile, batterie

20.30 Salto in lungo maschile, qualificazioni

20.48 60 ostacoli femminile, batterie

21.20 60 ostacoli maschile, batterie

21.52 4×400 mista, finale

PROGRAMMA EUROPEI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI INDOOR ATLETICA

Giovedì 6 marzo

18.20 Salto in alto maschile, qualificazioni: Manuel Lando, Eugenio Meloni, Matteo Sioli

19.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan

19.10 1500 metri femminile, batterie: Marta Zenoni

19.55 1500 metri maschile, batterie: Federico Riva

20.30 Salto in lungo maschile, qualificazioni: Mattia Furlani

20.48 60 ostacoli femminile, batterie: Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro

21.20 60 ostacoli maschile, batterie: Hassane Fofana, Nicolò Giacalone, Lorenzo Simonelli