LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini ritrovano Melli da ex

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Fenerbahce, match valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega 2024-2025. Una partita fondamentale nel cammino verso i playoff per la squadra di Messina.

Dopo la bella ed importante vittoria casalinga di una settimana fa contro il Monaco, l’Olimpia attende al Forum il Fenerbahce in un’altra sfida dal grande fascino e da valore altissimo per Shields e compagni. Milano, infatti si trova attualmente al nono posto e un successo contro i turchi darebbe una spinta ulteriore alla formazione italiana anche in vista delle prossime settimane, quando l’Olimpia avrà una serie di scontri diretti che decideranno il suo futuro.

Il Fenerbahce ha giocato lunedì sera a Parigi, vincendo in volata contro i padroni di casa e cancellando così il clamoroso passo falso contro il Maccabi. La squadra turca è attualmente al secondo posto in classifica ed è certamente una delle candidate alla vittoria finale. Sarà inoltre una partita davvero speciale per Nicolò Melli, che torna per la prima volta a Milano dopo averla lasciata al termine della scorsa stagione con la vittoria del terzo Scudetto consecutivo.

La palla a due di Olimpia Milano-Fenerbahce, match valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega 2024-2025, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!