LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: Giacomel cerca conferme

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint uomini di Nove Mesto, si apre così la terza e ultima parte di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025 per quanto riguarda il settore maschile. Si deve ancora assegnare la Sfera di Cristallo!

Dove eravamo rimasti? Sturla Holm Lægreid ha messo sci e carabina in spalla a fine gennaio dopo la tappa di Anterselva con un bottino di 48 punti di margine sul connazionale e amico Johannes Thingnes Bø. Quando quest’ultimo ha riferito che avrebbe appeso gli sci e la carabina al chiodo, il compagno di squadra non ha nascosto le lacrime. Adesso, si tratta di capire chi dei due porterà a casa la Coppa del Mondo generale.

Tommaso Giacomel è entrato ormai in un’altra dimensione. La tappa pre-Mondiali di Anterselva e le 4 gare a Lenzerheide compreso l’argento nella 20km hanno fatto sì che il trentino acquisisse ancora più fiducia nei propri mezzi. Il potenziale del 25enne di Imer è infinito, lo si sa, e in quest’ultima parte di stagione potrebbe fare numerosi “danni”. Podi e vittorie, si intende. Al via per l’Italia anche Lukas Hofer, autore di un mondiale molto positivo, Didier Bionaz che deve assolutamente ritrovarsi, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.

Oggi, la partita è aperta! Insieme a Laegreid, Boe e Giacomel partiranno per vincere anche i norvegesi Sørum, Strømsheim, Tarjei Bø e Martin Uldal così come Samuelsson e Ponsiluoma. La squadra francese si è tolta importanti soddisfazioni nei Mondiali, l’MVP è stato Perrot, che ha vinto l’oro nella 20km. Anche Fillon Maillet è uscito molto bene dalla rassegna svizzera, mentre chi non ha performato a livello è stato Jacquelin. Oggi occhio anche ai fratelli Claude.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sprint maschile da 10 chilometri di Nove Mesto (Repubblica Ceca), che prenderà il via giovedì 6 marzo dalla Vysocina Arena alle ore 18:20. Vi aspettiamo!