LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: azzurrini per dare un segnale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile valevole per i Mondiali juniores 2025 di sci alpino in programma a Tarvisio (Italia). La manifestazione iridata giunge al termine: quella di oggi sarà l’ultima competizione che si disputerà nella località friulana per ciò che concerne la kermesse dedicata alle giovani stelle dello sci alpino. La prova maschile tra i rapid gates vorrà dimostrarsi una degna conclusione di un evento che ha regalato momenti emozionanti.

Il campo partenti presenta alcuni nomi già apprezzati nel circuito maggiore. In particolare, desteranno curiosità le prestazioni degli svedesi Fabian Ax Swartz e Gustav Wissting. Il primo è il favorito della vigilia e vanta una 11ma posizione centrata in Alta Badia, ma anche il secondo ha già archiviato punti in Coppa del Mondo e darà filo da torcere al più esperto connazionale. Da non sottovalutare il francese Flavio Vitale, vincitore della medaglia d’oro in gigante, e i norvegesi Theodore Braekken e Oscar Andreas Sandvik.

L’Italia si presenta al via con quattro atleti: per i colori azzurri saranno impegnati Jakob Franzelin, Pietro Bisello, Enrico Valentino Zucchini e Luca Ruffinoni. La formazione maschile italiana non ha apportato nessun metallo alla causa dei padroni di casa in quest’edizione: non sarà facile vedere un azzurro sul podio quest’oggi, anzi, ma lo slalom è sinonimo di imprevedibilità e le sorprese non possono mancare, perciò si può sperare nel colpaccio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom maschile maschile valevole per i Mondiali juniores 2025 di sci alpino in programma a Tarvisio (Italia). La prima manche avrà inizio alle 08.30, la seconda invece scatterà alle 11.3o. Non perdetevi nemmeno un attimo della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!