LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: il giorno più atteso. E l’Italia vuole sognare

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile con la formula del 4×7.5 km valida per i Mondiali di Trondheim 2025. Il programma della rassegna iridata prosegue sulle nevi di Trondheim (in Norvegia) con la staffetta maschile, una delle gare più interessanti per gli appassionati. Le prestazioni dei giorni scorsi degli azzurri fanno ben sperare per una squadra italiana competitiva ai massimi livelli.

C’è una novità assoluta in questo 2025. Le frazioni sono state accorciate a 7,5 km, abbandonando la storica distanza dei 10 km. Nel corso del tempo sono cambiati anche i connotati legati alla tecnica. L’apparizione dello skating, che aveva preso il sopravvento sull’alternato, ha spinto a imporre il passo classico nelle prime due frazioni a partire dal 1989. A oggi, sei diverse nazioni hanno saputo vincere la staffetta iridata. Fra di esse non c’è l’Italia. Il Paese più blasonato in assoluto è la Norvegia, capace di proporsi sul gradino più alto del podio per 20 volte, di cui peraltro dodici consecutive in una clamorosa striscia tutt’ora aperta!

Il coach Marcus Cramer ha svelato la composizione del quartetto tricolore che cercherà di stupire in un evento sempre caro agli appassionati del Bel Paese, i quali ricordano sempre con enorme affetto la memoriali apoteosi materializzatasi alle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Federico Pellegrino non gareggerà in ultima frazione: il 34enne valdostano è stato inserito in seconda e sarà il grande veterano di un gruppo giovane. Il 25enne Giovanni Ticcò, che ha convinto nella 10 km a intervalli, è stato schierato al lancio, mentre il 25enne Davide Graz, baldanzoso nella team sprint, riceverà il testimone da Pellegrino. La chiusura è stata assegnata al 27enne Simone Daprà. Ricordiamo che si gareggerà sulla distanza dei 30 km complessivi, dunque ogni frazione sarà lunga 7,5 km.

La Norvegia, campione del mondo in carica, parte con il ruolo di favorita. Erik Valnes, Martin Loewstroem Nyenget, Harald Oestberg Amundsen e il fenomeno Johannes Høsflot Klæbo, quattro ori finora, sono pronti a difendere il titolo conquistato nel 2023. La squadra norvegese vanta un mix perfetto di esperienza e gioventù, con Klæbo, in particolare, che sarà il punto di riferimento negli ultimi chilometri. La Finlandia si presenta con una formazione solida e ambiziosa, composta da Ville Ahonen, Ristomatti Hakola, Remi Lindholm e Lauri Vuorinen. Con una tradizione forte nelle discipline nordiche, la squadra finlandese spera di poter sorprendere e salire sul podio con una performance compatta e determinata.

La Germania, rappresentata da Florian Notz, Albert Kuchler, Friedrich Moch e Janosch Brugger, sebbene non sia tra le squadre favorite, la squadra tedesca ha gli elementi giusti per puntare ad una posizione alta grazie alla solidità dei suoi atleti. La Francia, con Remi Bourdin, Hugo Lapalus, Jules Lapierre e Mathis Desloges, è già salita sul podio più volte begli ultimi anni e ci può riprovare. Con Truls Gisselman, William Poromaa, Jens Burman ed Edvin Anger, la Svezia schiera una formazione con ottime potenzialità. La outsider di lusso potrebbe essere la squadra statunitense, composta da Jc Schoonmaker, Zak Ketterson, Kevin Bolger e Ben Ogden, sarà alla ricerca di un risultato sorprendente. La Svizzera Cyril Faehndrich, Jonas Baumann, Jason Rueesch e Valerio Grond spuò dire la sua in chiave lotta per il podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Team sprint a tecnica classica valida per i Mondiali di Trondheim 2025: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 11.00 con le qualificazioni. Dalle 14.30 la fase finale. Buon divertimento!