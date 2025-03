LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Dopo il primo allenamento disputato ieri, gli specialisti della velocità si concentreranno sulla seconda prova per studiare nuovamente neve e linee in vista della gara del weekend.

Sulla pista denominata Olympiasbakken (dove si sono disputate le gare veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994) vivremo la seconda prova che prenderà il via alle ore 10.30 e che ci farà capire quali saranno i favoriti per le discese che si disputeranno nel corso del weekend. La prima sarà domani, venerdì 7 marzo alle ore 10.30, quindi la seconda sarà sabato 8 marzo alle ore 10.30, mentre domenica si chiuderà il programma con il superG alle ore 10.30.

Nella prima prova disputata ieri abbiamo visto il miglior tempo dello sloveno Miha Hrobat con appena 5 centesimi di vantaggio su Dominik Paris, quindi è terzo lo svizzero Franjo von Allmen a 33. Quarta posizione per Alexis Monney a 34 centesimi, quinta per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 37, quindi dalla sesta all’ottava posizione troviamo tre francesi. Maxence Muzaton chiude a 40 centesimi, quindi settimo Matthieu Bailet a 43, mentre è ottavo Nils Allegre a 52, a pari merito con l’austriaco Stefan Babinsky, è decimo il canadese Jeffrey Read a 57 centesimi subito davanti a Marco Odermatt.

