CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di atletica indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. Prima serata di gare dedicata a batterie e qualificazioni agli Europei Indoor di Apeldoor, quella di giovedì 6 marzo, che comprende però la prima finale, della staffetta 4×400 mista. Sono ben 14 gli azzurri in gara.

Si parte alle 18.20 con le qualificazioni del salto in alto maschile. L’olandese Douwe Amels, campione europeo in carica, sarà della partita, ricordando la straordinaria giornata vissuta a Istanbul, la migliore della sua carriera. In una stagione non particolarmente brillante dal punto di vista delle misure, spiccano tra gli iscritti l’ucraino Oleh Doroshchuk, leader mondiale stagionale e bronzo agli Europei di Roma 2024 con 2,32, l’israeliano Yonatan Kapitolnik, capace di 2,31 sotto il sole di Tel Aviv, e il ceco Jan Stefela, che ha raggiunto quota 2,30. L’Italia, orfana di Stefano Sottile (2,31), schiera il neo-campione nazionale Matteo Sioli (Euroatletica 2002), reduce da un 2,28, Manuel Lando (Aeronautica), che ha stabilito il personale ad Ancona con 2,26, e il debuttante Eugenio Meloni (Carabinieri). Da tenere d’occhio anche il belga Thomas Carmoy, due volte medagliato di bronzo, e il tedesco Tobias Potye, argento agli Europei di Monaco 2022. Infine, tra i protagonisti figura anche Melwin Lycke Holm, portabandiera della Svezia e figlio del leggendario Stefan Holm, primatista dei campionati con 2,40.

Si prosegue alle 18.35 con le qualificazioni del triplo donne. Specialità in difficoltà durante l’inverno europeo, con misure lontane dai vertici mondiali. La miglior prestazione stagionale porta la firma della spagnola Ana Peleteiro-Compaoré, campionessa d’Europa a Roma 2024 e già oro continentale indoor nel 2019, che ha raggiunto i 14,33 ai campionati nazionali di Madrid. Tra le iscritte figura la turca Tugba Danismaz, campionessa in carica, mentre il parterre delle partecipanti comprende la slovena Neja Filipic, la finlandese Senni Salminen, le rumene Andreea Ion e Georgiana Talos, la lituana Dovile Kilty e il bronzo di Roma 2024, la francese Ilionis Guillaume. Alle 19.05 vanno in scena le qualificazioni del salto con l’asta donne. Dopo il forfait della campionessa mondiale indoor Molly Caudery, la favorita diventa la svizzera Angelica Moser, oro europeo indoor 2021 e a Roma 2024, in grande forma con 4,76 a Clermont-Ferrand. Terza in quel meeting, con 4,70, Roberta Bruni, primatista italiana indoor. Gara aperta a sorprese, con atlete di alto livello: la finalista olimpica Elisa Molinarolo, la slovena Tina Sutej (due volte argento), la francese Marie-Julie Bonnin e la ceca Amalie Svabikova. Esordio azzurro per Virginia Scardanzan.

Prima gara in pista alle 19.10 il primo turno dei 1500 donne. La britannica Georgia Hunter Bell, bronzo olimpico e argento europeo 2024, è la favorita per raccogliere l’eredità di Laura Muir, assente. Tra le iscritte spicca la campionessa europea 2021, la belga Elise Vanderelst, e la primatista italiana indoor Marta Zenoni. Nella storia azzurra brillano gli ori di Agnese Possamai e Gabriella Dorio (1981-82) e il bronzo di Federica Del Buono (2015). Attenzione alle portoghesi Salomé Afonso e Patricia Silva, alla polacca Veronika Lizakowska e alla francese Agathe Guillemot. UK con Revee Walcott-Nolan, Spagna con Esther Guerrero. Record dei campionati: 4:02.39 di Muir (2017). A seguire i 1500 uomini. Jakob Ingebrigtsen punta alla terza doppietta consecutiva su 1500 e 3000 metri. Il norvegese ha abbattuto il muro dei 3:30 indoor nei 1500 m, stabilendo il record del mondo sul miglio a Liévin, e detiene il primato dei campionati con 3:33.95 (oro a Istanbul). A sfidarlo, i compagni di podio 2023: il francese Azeddine Habz e il britannico Neil Gourley, oltre a un folto gruppo di outsider, tra cui il portoghese Isaac Nader, lo spagnolo Attaoui, tre belgi (Vermeulen, Sisk, Verheyden), i britannici Giles e Keen e il tedesco Farken. Per l’Italia, in gara Federico Riva (Fiamme Gialle). Nella storia azzurra, Materazzi argento (1984) e Del Buono bronzo (1971).

Alle 20.30 sarà il momento della qualificazione del lungo maschile, gara molto attesa per l’Italia. Assente per influenza il greco Miltiadis Tentoglou (8,05 quest’anno), dominatore degli ultimi tre ori europei indoor e degli ultimi due mondiali. Occhi puntati su Mattia Furlani, bronzo olimpico a soli 19 anni e autore della miglior prestazione mondiale stagionale con 8,37 a Torun, mai raggiunta al coperto da un italiano. Tra i rivali, lo svedese Thobias Montler, tre volte argento europeo indoor, e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, avversario storico di Furlani nelle competizioni giovanili. Attenzione anche agli spagnoli Jaime Guerra e Lester Lescay, quest’ultimo capace di 8,35 all’aperto la scorsa estate.

Alle 20.48 sono in programma le batterie dei 60 ostacoli donne. Il quadro delle iscritte suggerisce un quartetto di favorite per il podio. In testa la francese Laeticia Bapté, in grande crescita fino al 7.76 stagionale, seguita dalla svizzera Ditaji Kambundji (bronzo a Istanbul, argento a Roma), dalla polacca Pia Skrzyszowska (bronzo mondiale indoor e agli Europei) e dall’olandese Nadine Visser, due volte campionessa europea prima di cedere il titolo alla finlandese Reetta Hurske, presente ma meno incisiva rispetto alle scorse stagioni. Per l’Italia in gara Giada Carmassi (Esercito) ed Elisa Di Lazzaro (Carabinieri). A seguire le batterie dei 60 ostacoli uomini. Gara di altissimo livello, con cinque dei migliori dieci europei di sempre sulla distanza. In testa alla stagione invernale c’è il polacco Jakub Szymanski (7.39), argento a Istanbul 2023. Difende il titolo l’elvetico Jason Joseph, mentre la Francia schiera il bronzo europeo e mondiale Just Kwaou-Mathey e il compagno Wilhem Belocian, tra i più in forma insieme allo spagnolo Enrique Llopis. Spagna che ritrova anche Asier Martinez, di nuovo competitivo. Per l’Italia in gara Lorenzo Simonelli (Esercito), argento mondiale e oro europeo nei 110 hs a Roma, senza gare all’attivo, affiancato da Hassane Fofana (Fiamme Oro) e Nicolò Giacalone (Atl. Biotekna).

In chiusura di serata ci sarà la prima finale dell’Europeo, la staffetta 4×400 mista. Nell’unico precedente della 4×400 mista agli Europei, l’Irlanda ha conquistato l’oro a Roma 2024 davanti all’Italia e all’Olanda, che si è poi presa la rivincita con il trionfo olimpico di Femke Bol a Parigi per un solo centesimo. Con Bol e Klaver in squadra, l’Olanda è la favorita per l’Europeo in casa. Belgio, Gran Bretagna (bronzo olimpico), Irlanda, Spagna e Repubblica Ceca (bronzo mondiale) si contendono un posto sul podio in una gara dal pronostico apertissimo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di atletica indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.20 con le qualificazioni del salto in alto maschile. Buon divertimento!