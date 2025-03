Olimpia Milano-Fenerbahce oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Torna l’Eurolega e appuntamento casalingo questa sera per l’EA7 Emporio Armani Milano che sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro il Fenerbahce. Un passaggio importantissimo per i ragazzi di Ettore Messina nella corsa alla postseason, con una classifica cortissima, dove ogni vittoria (o sconfitta) possono essere decisive.

Il Fenerbahce è reduce dalla vittoria contro Parigi nel recupero del match della diciassettesima giornata e ora è secondo con 18 vittorie. Alle sue spalle (dietro al Panathinaikos con 17 successi) ci sono ben dieci squadre raccolte in soli 6 punti, con Milano attualmente nona con 15 vittorie, a un successo dalla quarta posizione, ma anche a una sconfitta dall’undicesima. E bissare il successo ottenuto in Turchia sarebbe fondamentale per fare un passo verso i playoff o i play-in per Milano.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30 di giovedì 6 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Olimpia Milano in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Giovedì 6 marzo

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano – Fenerbahce Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205)

Diretta TV: Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport