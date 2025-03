Biathlon oggi in tv, startlist Sprint maschile Nove Mesto 2025: orario, programma, streaming

Oggi, giovedì 6 marzo, prende il via il settimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025. Messi in archivio i Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), il massimo circuito internazionale torna a prendersi la scena e il week end sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) sarà aperto dalla 10 km Sprint maschile, che prenderà il via alle ore 18.40.

In casa Italia fari puntati su Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino ha dimostrato nel corso dell’ultima rassegna iridata di aver raggiunto a tutti gli effetti lo status di atleta di alto livello, suggellato dalla conquista dell’argento nella 20 km Individuale. Si vorrà dare un seguito in questa tappa, in un format sui due poligoni adatto anche alle caratteristiche del nostro portacolori. Insieme a Giacomel, vi saranno altri cinque azzurri: Lukas Hofer, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

Allargando gli orizzonti, a tenere banco sarà il duello per la classifica generale e di specialità tra i norvegesi Sturla Holm Lægreid e Johannes Thingnes Boe. Nella graduatoria della Sprint, Laegreid comanda con appena due punti di vantaggio su Boe, mentre nella classifica generale sono 52 i punti di margine. Vedremo se il buon Johannes saprà trovare in questa sede quel qualcosa in più che si è visto nei Mondiali. Attenzione poi ai francesi Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin, senza dimenticare anche gli altri norvegesi Tarjei Boe e Vebjorn Soerum e lo svedese Sebastian Samuelsson.

La 10 km Sprint maschile a Nove Mesto (Cechia), gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025, prenderà il via quest’oggi a partire dalle 18.40 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD dalle 19.10; in streaming su Discovery+ dalle 18.40 e su SkyGo, NOW e su DAZN dalle 19.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

BIATHLON OGGI IN TV

Giovedì 6 marzo

Ore 18.40 10 km Sprint maschile a Nove Mesto (Cechia) – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 19.10.

PROGRAMMA SPRINT MASCHILE NOVE MESTO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD a partire dalle 19.10

Diretta streaming: Discovery+ dalle 18.40; SkyGo, NOW e DAZN a partire dalle 19.10

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT MASCHILE NOVE MESTO 2025

1 STROLIA Vytautas LTU 1992 18:40:30 1

2 GERMAIN Maxime USA 2001 18:41:00

3 SIIMER Kristo EST 1999 18:41:30

4 EDER Simon AUT 1983 18:42:00

5 ILIEV Vladimir BUL 1987 18:42:30

6 KRCMAR Michal CZE 1991 18:43:00

7 DOVZAN Miha SLO 1994 18:43:30

8 NELIN Jesper SWE 1992 18:44:00

9 GUNKA Jan POL 2002 18:44:30

10 DUDCHENKO Anton UKR 1996 18:45:00

11 BIONAZ Didier ITA 2000 18:45:30

12 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 18:46:00

13 BURKHALTER Joscha SUI 1996 18:46:30

14 CLAUDE Florent BEL 1991 18:47:00

15 SEPPALA Tero FIN 1996 18:47:30

16 MANDZYN Vitalii UKR 2003 18:48:00 B

17 COLTEA George ROU 2000 18:48:30 1

18 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 18:49:00 B

19 ZOBEL David GER 1996 18:49:30 1

20 HORN Philipp GER 1994 18:50:00 B

21 USOV Mihail MDA 1996 18:50:30 1

22 CLAUDE Emilien FRA 1999 18:51:00 B

23 BUTA George ROU 1993 18:51:30 2

24 HORNIG Vitezslav CZE 1999 18:52:00 B

25 MIKYSKA Tomas CZE 2000 18:52:30 2

26 HOFER Lukas ITA 1989 18:53:00 B

27 FOMIN Maksim LTU 2000 18:53:30 2

28 LANGER Thierry BEL 1991 18:54:00 B

29 HIIDENSALO Olli FIN 1991 18:54:30 2

30 PONSILUOMA Martin SWE 1995 18:55:00 B

31 BRANDT Viktor SWE 1999 18:55:30 2

32 STRELOW Justus GER 1996 18:56:00 B

33 PLANKO Lovro SLO 2001 18:56:30 2

34 HARTWEG Niklas SUI 2000 18:57:00 B

35 ZAHKNA Rene EST 1994 18:57:30 2

36 b WRIGHT Campbell USA 2002 18:58:00 B

37 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 18:58:30 2

38 KUEHN Johannes GER 1991 18:59:00 B

39 SKLENARIK Tomas SVK 1999 18:59:30 2

40 PERROT Eric FRA 2001 19:00:00 R

41 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 19:00:30 2

42 SOERUM Vebjoern NOR 1998 19:01:00 R

43 KOMATZ David AUT 1991 19:01:30 2

44 FAK Jakov SLO 1987 19:02:00 R

45 BROWN Jake USA 1992 19:02:30 2

46 yr LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 19:03:00 R

47 MARECEK Jonas CZE 2001 19:03:30 2

48 CLAUDE Fabien FRA 1994 19:04:00 R

49 DU PASQUIER Arnaud SUI 1992 19:04:30 2

50 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 19:05:00 R

51 STALDER Sebastian SUI 1998 19:05:30 2

52 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 19:06:00 R

53 NYKVIST Emil SWE 1997 19:06:30 2

54 JACQUELIN Emilien FRA 1995 19:07:00 R

55 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 19:07:30 2

56 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 19:08:00 R

57 TODEV Blagoy BUL 2001 19:08:30 2

58 BOE Tarjei NOR 1988 19:09:00 R

59 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 19:09:30 2

60 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 19:10:00 R

61 ZENI Elia ITA 2001 19:10:30 2

62 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 19:11:00 R

63 INVENIUS Otto FIN 2000 19:11:30 2

64 NAWRATH Philipp GER 1993 19:12:00 R

65 RUNNALLS Adam CAN 1998 19:12:30 2

66 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 19:13:00 R

67 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 19:13:30 2

68 ULDAL Martin NOR 2001 19:14:00 R

69 SCHOMMER Paul USA 1992 19:14:30 3

70 LAITINEN Heikki FIN 1994 19:15:00

71 JAKOB Patrick AUT 1996 19:15:30

72 VIDMAR Anton SLO 2000 19:16:00

73 VACLAVIK Adam CZE 1994 19:16:30

74 RANTA Jaakko FIN 1997 19:17:00

75 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 19:17:30

76 DANUSER Dajan SUI 1996 19:18:00

77 LEITNER Felix AUT 1996 19:18:30

78 MAKAROV Maksim MDA 1995 19:19:00

79 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 19:19:30

80 BIRKENTALS Renars LAT 2001 19:20:00

81 STEFANSSON Malte SWE 2000 19:20:30

82 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 19:21:00 G

83 FLORE Raul ROU 1997 19:21:30

84 GU Cang CHN 2002 19:22:00

85 MISE Edgars LAT 1998 19:22:30

86 MACKELS Marek BEL 1999 19:23:00

87 TIISLAR Rasmus EST 2004 19:23:30

88 ZAWOL Marcin POL 2002 19:24:00

89 BAUER Kirill KAZ 2000 19:24:30

90 ZASHEV Vasil BUL 2002 19:25:00

91 MEIRANS Matiss LAT 2005 19:25:30

92 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 19:26:00

93 CONNELLY Zachary CAN 2001 19:26:30

94 CESNEK Damian SVK 2001 19:27:00

95 SKORUSA Wojciech POL 1998 19:27:30

96 KURALES Vadim KAZ 2002 19:28:00

97 CIGAK Nikita LTU 2002 19:28:30

98 PLETZ Logan CAN 2000 19:29:00