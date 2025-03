Sport in tv oggi (giovedì 13 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 13 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

E’ stato riscritto il programma della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino: per le donne l’appuntamento a La Thuile (Italia), a seguito delle cancellazioni della discesa e dei due giorni di prove cronometrate, inizierà alle ore 11.00, quando si disputerà il superG inizialmente previsto per sabato 15.

La cancellazione della discesa di La Thuile ha portato Federica Brignone ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino 2024-2025: l’azzurra vanta 322 punti di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, quando mancano soltanto 6 gare alla conclusione della stagione.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 13 marzo

09.50 Snowboard, Coppa del Mondo Flachau: qualificazioni slopestyle maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.50 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 4a tappa, Norcia-Trasacco (190 km) – dalle 13.05 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; dalle 13.55 alle 15.00 Rai Sport HD, Rai Play; dalle 15.00 Rai 2 HD, Rai Play

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo La Thuile: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni LH HS134 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka: 12.5 km short individual femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.40 Ciclismo, Parigi-Nizza: 5a tappa, Saint Just en Chevalet-La Côte Saint André (203.3 km) – dalle 14.45 discovery+; dalle 15.45 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; dalle 16.05 Rai Sport HD, Rai Play

12.00 Volley femminile, Coppa CEV: Thy Istanbul-Igor Gorgonzola Novara – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV, DAZN

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 femminile – discovery+, dalle 12.40 Eurosport 1 HD, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Livigno: aerials maschili e femminili – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka: 15 km short individual maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Craigleith: qualificazioni skicross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni LH HS134 maschile – discovery+

16.00 Volley femminile, Champions League: Eczacibasi Dynavit Istanbul-Numia Vero Volley Milano – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV, DAZN

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Speed skating, Mondiali Hamar: 3000 donne, 5000 uomini, team sprint donne e uomini – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

18.40 Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: Lettonia-Italia – YouTube Sky Sport

18.45 Calcio, Europa League: Athletic-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Lazio-Viktoria Plzen – Sky Sport 253, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Eintracht Francoforte-Ajax – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Olympiacos-Bodo/Glimt – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

19.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Tignes: big air maschile e femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

19.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: quarti di finale – Sky Sport Tennis, dall’1.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: quarti di finale – Sky Sport Tennis, dall’1.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Olimpia Milano – DAZN, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.45 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Real Madrid – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Lione-FCSB – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Panathinaikos – Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Manchester United-Real Sociedad – TV8 HD, Sky Sport 255, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Tottenham-AZ – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Fenerbahçe – Sky Sport Max, Sky Go, NOW