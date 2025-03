LIVE Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: serve una chiara vittoria in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lettonia-Italia, incontro della terza giornata del gruppo 4 delle qualificazioni agli Europei di pallamano 2026. L’Italia torna in campo al Zemgales Olimpiskas Centrs di Jelgava (Lettonia) per l’ultima gara del girone d’andata alle qualificazione degli Europei 2026: dopo la sconfitta con la Spagna (31-30) e la vittoria con la Serbia (31-30) gli azzurri cercano una netta vittoria in trasferta.

La partita odierna segnerà una svolta nel cammino della nazionale italiana: la sfida alla Lettonia sarà il primo match ufficiale dell’era di Bon Hanning che ha preso il posto in panchina di Riccardo Trillini. Nonostante il cambiamento l’Italia proverà a ripartire da dove ha lasciato: gli azzurri sono reduci dalla storica partecipazione ai Mondiali chiusi al sedicesimo posto.

La Lettonia arriva a quest’incontro come il fanalino di coda di questo raggruppamento. La formazione lettone è stata sconfitta sia dalla Serbia (38-25) che dalla Spagna (38-29). In quest’incontro l’Italia partirà ampiamente favorita ma sarà importante non sbagliare l’approccio al match: una migliore differenza reti sarebbe fondamentale ai fini della classifica finale.

Dopo due giornate la classifica del gruppo 4 vede in testa la Spagna con quattro punti davanti ad Italia, Serbia (entrambe con due punti) e Lettonia. A strappare il pass per gli Europei 2026 saranno le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze.

L’incontro tra Lettonia ed Italia andrà in scena al Zemgales Olimpiskas Centrs di Jelgava con il fischio d’inizio previsto per le 18.40. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Lettonia-Italia con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!