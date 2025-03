LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: crocevia quasi decisivo per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, ventinovesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! Sfida quasi decisiva per i meneghini sulla strada verso i playoff, ad una manciata di partite al termine della stagione regolare.

L’Olimpia deve cancellare la brutta sconfitta interna della settimana scorsa contro il Fenerbahce Istanbul (76-100), con la squadra milanese attualmente al nono posto con 15-13 di record ma ancora in lizza per la post-season. Coach Ettore Messina si affida ancora a Zach LeDay e Shavon Shields spesso decisivi in questa stagione, mentre dovrà verificare le condizioni di Nikola Mirotic uscito anzitempo dalla partita contro i turchi causa infortunio.

La Stella Rossa è in piena corsa per un posto ai playoff, con i balcanici che si trovano al sesto posto grazie ad un bilancio di 16-12 fino a qui ma reduci dal pesante ko in trasferta contro il Bayern Monaco (100-82). Da tenere sotto stretta osservazione il centro Joel Bolomboy (12 punti e 19 rimbalzi nella sconfitta contro i bavaresi) e l’ex Virtus Bologna Milos Teodosic capace di creare passaggi di altissima classe.

Inizio del match previsto alle ore 19:00 alla Beograska Arena di Belgrado (Serbia), con la diretta TV affidata a Sky Sport e la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Stella Rossa-Olimpia Milano!