LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan deve tenere duro sugli Appennini per giocarsi la volata

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2025. 190 km da Norcia a Tresacco con 2700 metri di dislivello da fronteggiare dopo le fatiche di un lunghissimo, piovoso e freddo mercoledì. Condizioni climatiche avverse che caratterizzeranno anche la frazione odierna, ma quantomeno il pericolo neve sembra essere scongiurato.

Tappa aperta a più soluzioni, con i primi 155 km praticamente senza un metro di pianura ed il plotone che si arrampicherà oltre i 1500 metri di quota. Partenza subito in salita con il GPM di Forza della Civita (10.8 km al 4,4% di pendenza media e punte al 9%). Saliscendi che continueranno fino all’imbocco del secondo ed ultimo GPM previsto, ovvero il Valico la Crocetta. Ascesa impegnativa che misura 12.8 km ed offre una pendenza media del 5,7% con picchi al 12%. Salita che culminerà ad 85 km dal traguardo, ma che potrebbe far male ad alcuni velocisti qualora il ritmo si rivelasse sostenuto. Superato lo sprint intermedio di Ovindoli mancheranno 45 km prevalentemente pianeggianti all’interno del circuito finale di Trasacco, da ripetere in due occasioni. Attenzione ad un brevissimo strappetto con punta al 12% a 5000 metri dall’arrivo, ed al finale in leggerissimo falsopiano in salita.

La volata tra velocisti sembra tuttavia la soluzione più probabile. Qualcuno potrebbe staccarsi a patto che ci sia la volontà da parte delle squadre con forti finisseur tra i loro ranghi vogliano eliminare dalla lotta al successo gli sprinter puri. Il principale favorito sarebbe Jonathan Milan, ma l’azzurro della Lidl-Trek sarà il punto interrogativo della frazione di domani a causa della caduta rimediata prima della salita di Colfiorito. L’olandese Olav Kooij (Team Visma – Lease a Bike) potrebbe dunque approfittarne, con il danese Magnus Cort (Uno – X Mobility) ed il francese Paul Magnier (Soudal Quick – Step) principali alternative. Potrebbe riprovare l’assolo nel finale anche la maglia azzurra Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), mentre Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) ha le carte in regola per andare a caccia del bis.

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2025 inizierà alle 10.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!