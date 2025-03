Flora Tabanelli ha vinto la Coppa del Mondo generale! Impresa maestosa nello sci freestyle

Flora Tabanelli ha vinto la Coppa del Mondo generale di park&pipe, alzando al cielo il prestigioso trofeo riservato agli atleti che disputano gare di Big Air, slopestyle e halfpipe (discipline dello sci freestyle). La 18enne emiliana ha conquistato la Sfera di Cristallo overall dopo aver già portato a casa il titolo di specialità nel Big Air, realizzando un’autentica impresa per lo sport tricolore: mai nessun italiano era riuscito a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante di questo panorama agonistico, che sarà protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Flora Tabanelli svetta al comando con 500 punti, frutto dei sei migliori risultati acquisiti durante l’inverno: due vittorie, tre secondi posti e una terza piazza. Il trionfo è arrivato al termine delle qualificazioni dello slopestyle a Tignes (Francia): l’azzurra ha chiuso al tredicesimo posto con il punteggio di 58.31 ottenuti sul secondo salto (dopo il 48.33 nella prima prova), precedendo proprio la sua rivale diretta per la Coppa del Mondo, ovvero la padrona di casa Tess Ledeux (oggi quattordicesima con 57.40). Le due contendenti sono rimaste escluse dalla finale riservata alle prime dieci classificate e dunque la festa è potuta partire.

Flora Tabanelli non ha potuto migliorare il proprio bottino di punti (gli sarebbe servita una vittoria o un secondo posto, dunque avrebbe dovuto staccare il biglietto per l’atto conclusivo per provarci), mentre Tess Ledeux ne ha guadagnati diciotto e si è portata a quota 408 punti. La transalpina potrebbe migliorare il proprio riscontro di massimo 55 punti vincendo il Big Air di domani e scartando un quinto posto, dunque non può più raggiungere la nostra portacolori, che diventa a tutti gli effetti un mito sportivo alle nostre latitudini.

Appuntamento a domani (giovedì 13 marzo, ore 19.00) per la finale del Big Air con la presenza anche di Flora Tabanelli. Venerdì si disputerà la finale dello slopestyle con la britannica Kirsty Muir (75.33), l’austriaca Lara Wolf (72.85), la statunitense Rell Harwood (69.96), la neozelandese Ruby Star Andrews (69.81), la finlandese Anni Karava (69.98), le australiane Abi Harrigan (64.66) e Daisy Thomas (62.58), la statunitense Marin Hamill (62.45), la cinese Linshan Han (60.21) e la tedesca Muriel Mohr (59.93).