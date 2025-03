LIVE Biathlon, Short Individual maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Giacomel punta alla top5 nella generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Short Individual maschile da 15km dalla località slovena di Pokljuka. Si apre la penultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025 e la Sfera di Cristallo è ancora da assegnare!

La lotta per la Sfera di Critallo, come in ambito femminile è a due e coinvolte Johannes Thingnes Boe e Sturla Holm Laegreid. Anche i due maschi in lotta per la generale, come Preuss e Jeanmonnot sono sostanzialmente ex-aequo quando mancano 5 gare alla fine. Quest’oggi, il format di gara potrebbe premiare Laegreid, che si trova meglio al tiro e che potrà difendersi meglio su 15 chilometri invece che sui 20 previsti dalla classica ‘Individuale’.

Tommaso Giacomel può essere l’arbitro della sfida per la Coppa del Mondo. Il trentino è di gran lunga l’atleta maschio più in forma del circuito si sci e carabina. Al momento si trova in 6^ piazza nella generale ma è distante poco meno di 80 punti dal podio. Non scende dalla Flower Ceremony da ben 10 competizioni tra Coppa del Mondo e Mondiali e oggi si ritrova a gareggiare nel format che prima di tutti gli altri lo lanciò in orbita. Il primo podio lo ottenne proprio in questa gara, fu un secondo posto e si gareggiava a Nove Mesto. Per l’Italia anche Lukas Hofer, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Short Individual maschile da 15km dalla località slovena di Pokljuka, che prenderà il via alle 15:15.