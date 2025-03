Sci alpino, cambia il programma delle gare a La Thuile: i nuovi orari, addio discesa, c’è il giorno di riserva

Viene riscritto il programma della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino: giovedì 13 e venerdì 14 marzo per le donne l’appuntamento a La Thuile (Italia) vedrà andare in scena soltanto due superG, a seguito delle cancellazioni delle discese e dei due giorni di prove cronometrate.

La tappa femminile di La Thuile, in Italia, avrebbe dovuto aprirsi con due prove cronometrate, previste martedì 11 e mercoledì 12, mentre giovedì 13 avrebbe dovuto tenersi la discesa, cancellata proprio per via della mancata disputa delle prove.

In luogo della discesa, giovedì 13, alle ore 11.00, si disputerà il superG inizialmente previsto per sabato 15, che diventa il giorno di riserva, mentre venerdì 14, sempre alle ore 11.00, resta confermato il superG che recupera la gara cancellata a St. Moritz.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Giovedì 13 marzo

Ore 11.00 SuperG femminile La Thuile

Venerdì 14 marzo

Ore 11.00 SuperG femminile La Thuile (recupero St. Moritz)

Sabato 15 marzo

Giornata di riserva