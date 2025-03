LIVE Biathlon, Short Individual femminile Pokljuka 2025 in DIRETTA: si accende la volata tra Preuss e Jeanmonnot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual femminile da Pokljiuka (SLO), si apre la seconda tappa di marzo della Coppa del Mondo di Biathlon in gonnella, che sarà pressoché decisiva per l’assegnazione della Sfera di Cristallo.

La lotta è a due e coinvolge la tedesca Franziska Preuss e la transalpina Lou Jeanmonnot. Le due sono sostanzialmente ex-aequo quando mancano cinque prove individuali al sipario finale. La gara odierna sulla carta le vede entrambe papabili per podio e vittoria, essendo un format che si cuce addosso alle loro caratteristiche. Ricordiamo che si percorreranno 12.5km intervallati da 4 poligoni.

Chi potrà essere l’arbitro della contesa franco-germanica, solo le terribili ragazze francesi. Braisaz, Simon e Michelon partono per salire sul podio in ogni competizione che affrontano. Le azzurre vorranno essere della partita, soprattutto Dorothea Wierer, in un format di gara che l’avvantaggia poiché può far valere le sue doti di velocità d’esecuzione. Presenti in casa Italia anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Linda Zingerle.

Ricordiamo che si è ricorsi all’individuale ‘corta’ per via della neve primaverile. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della short individual femminile da 12.5km di Pokljuka (SLO) che prenderà il via alle ore 11:30. Vi aspettiamo!!