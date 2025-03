Sci alpino, l’Italia può vincere la Coppa per le Nazioni femminile! Sarà volata con la Svizzera

Si preannuncia una volata finale sul filo di lana tra Italia e Svizzera per vincere la classifica per nazioni femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Quando mancano due tappe ed un massimo di sette gare al termine della stagione (una discesa e due superG a La Thuile, poi le Finali di Sun Valley), azzurre ed elvetiche sono separate infatti solamente da 7 punti.

Svizzera 3509, Italia 3502. Estremo equilibrio dunque tra due delle superpotenze del Circo Bianco, mentre l’Austria è terza con 3125 punti e non potrà replicare il trionfo di un anno fa nella Nations Cup femminile. Federica Brignone e compagne stanno facendo la differenza nella velocità e sono prime anche in gigante, ma pesano i pochi punti raccolti in slalom.

Per rendere l’idea, la selezione elvetica ha totalizzato sin qui 1307 punti tra i pali stretti contro i 212 della nostra Nazionale. Un handicap pesantissimo per l’Italia, che ha però il vantaggio di dover disputare un solo slalom tra La Thuile e Sun Valley potendo quindi provare a scavare un solco importante nelle specialità veloci ed in seconda battuta in gigante.

L’eventuale cancellazione (ipotesi da non scartare) causa maltempo di una o più competizioni in Val d’Aosta rischia di complicare la situazione del Bel Paese, che avrebbe bisogno del maggior numero possibile di discese e superG per costruire un buon vantaggio sulla Svizzera in vista dello slalom speciale conclusivo di Sun Valley (ultima gara della Coppa del Mondo 2024-2025). Ricordiamo che l’Italia femminile non si impone nella Coppa per le Nazioni dal 2019-2020.