LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lo strappo finale farà male, punta al 18%!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Parigi-Nizza 2025, corsa a tappe transalpina caratteristica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Si fa sul serio in terra d’oltralpe: dopo la tosta frazione disputata nella giornata di ieri, quest’oggi l’impegno non diminuisce e i corridori saranno attesi a un altro sforzo non indifferente, con un arrivo in salita che promette fuoco e fiamme in ottica classifica generale.

Sarà una frazione ben più lunga rispetto al percorso affrontato ieri. La carovana infatti dovrà completare 203,3 km che dividono Saint-Just-en-Chevalet, luogo di partenza della tappa, da La Côte-Saint-André. Proprio il luogo d’arrivo sarà il culmine dell’ascesa conclusiva, uno strappo breve ma potenzialmente devastante – 1700 metri al 10,8%. Occhio anche al saliscendi antecedente l’ultima salita, comprendente la Côte du Chateau Jaune (1.2 km al 9.2%), Côte de Sibuze (1.1 km al 8.3%), Côte de Chavagneux (1 km al 8.2%) e Côte d’Arzay (1.3 km al 7.9%).

Grande chance per chi dà del tu alle scalate dure presenti quest’oggi. Jonas Vingegaard è il principale indiziato per il successo: il danese del Team Visma | Lease a Bike si è issato al comando della generale al termine della frazione di ieri e su un percorso del genere sarà l’uomo da battere. Joao Almeida (UAE Emirates – XRG) proverà a dar filo da torcere al nordico, sebbene su pendenze del genere il portoghese può faticare. Outsider per il successo Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Lenny Martinez (Bahrain-Victorius) e Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Parigi-Nizza 2025, il cui via è programmato per le 11.40. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!