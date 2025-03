Cosa deve fare Federica Brignone per vincere la Coppa del Mondo generale a La Thuile: l’impresa si complica

La cancellazione della discesa di La Thuile porta Federica Brignone ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino 2024-2025: l’azzurra vanta 322 punti di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, ma ora mancano soltanto 6 gare alla conclusione della stagione.

Allo stesso tempo, però, ora è più difficile che l’aritmetica conquista arrivi nella tappa di La Thuile, in Italia, dato che al momento proveranno ad essere disputate soltanto due gare, ovvero i due superG, in programma giovedì 13 e venerdì 14 marzo.

Essendo saltata una delle tre gare previste, dunque, Brignone resta con 322 punti di margine su Gut-Behrami, con sole due gare da disputare in Italia: l’azzurra nei due superG previsti dovrebbe guadagnare 79 punti sull’elvetica per festeggiare in casa.

Per farlo, ad esempio, l’azzurra dovrebbe vincere entrambe le gare con la svizzera terza in entrambe le circostanze. A seguire mancheranno soltanto le Finali di Sun Valley, dove si disputeranno le 4 prove individuali, per un totale di 400 punti in palio, dato che le due contendenti per la Coppa generale potranno partecipare a tutte le gare.