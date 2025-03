Sci alpino, cancellata anche la seconda prova a La Thuile. Verso uno stravolgimento del programma

Il maltempo non concede una tregua e costringe gli organizzatori a cancellare anche la prova cronometrata odierna della discesa a La Thuile, che sta ospitando la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. A questo punto è già certo l’annullamento di almeno una delle tre gare previste sulla pista valdostana, in attesa di capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

La volontà della FIS, emersa già nel corso della riunione con i capitani di ieri pomeriggio, sarebbe quella di salvaguardare la discesa libera sacrificando dunque uno dei due superG (con il recupero di St. Moritz che si era aggiunto nelle scorse settimane) in programma. A questo punto il programma aggiornato dovrebbe essere il seguente: training ufficiale giovedì 13, discesa venerdì 14 e superG sabato 15 marzo.

Se anche domani non fosse possibile disputare la prova obbligatoria (necessaria da regolamento per poter effettuare la gara di discesa), allora si procederebbe con due supergiganti tra venerdì e sabato come da programma originale cancellando però definitivamente la discesa libera. Restiamo comunque in attesa di comunicazione ufficiali da parte della FIS in tal senso.

Le previsioni meteo purtroppo restano poco incoraggianti anche nei prossimi giorni, con all’orizzonte forse una possibile finestra buona nella giornata di sabato. Tante incognite dunque a La Thuile, per una tappa che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione della Sfera di Cristallo con Federica Brignone che ha un vantaggio superiore ai 300 punti in classifica generale su Lara Gut-Behrami.