LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: ritorno infuocato che vale la semifinale

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi Istanbul-Milano, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025. Al termine di questo match avremo una visuale chiara delle quattro qualificate alla Final Four, al momento le tre squadre già qualificate sono Conegliano, Scandicci e Vakifbank.

Sulla carta questo appariva come il secondo quarto di finale più equilibrato, il match d’andata ha però dato delle risposte diverse: Egonu e compagne, di fronte al proprio pubblico, hanno impartito una vera e propria lezione di volley alle avversarie, imponendosi con un secco 3-0. Grazie a questo risultato alla formazione lombarda sarà sufficiente vincere due set per essere certa di volare in semifinale, discorso più complesso per le turche che invece dovranno prima vincere il match per 3-0 o 3-1 e poi, eventualmente, imporsi anche al golden set a 15. Vi ricordiamo che la vincente di questa sfida se la dovrà vedere in semifinale con la corazzata di Conegliano.

Tanto di questa sfida passerà dal duello tra Paola Egonu e Tijana Boskovic, due delle tre giocatrici più forti al mondo, con la differenza che Milano, almeno sulla carta, può vantare una squadra nel complesso più solida. Se le lombarde riusciranno a mantenere alta la pressione al servizio, mandando così in difficoltà la ricezione di Baladin e Plummer, il match potrebbe diventare di più facile lettura, considerando che su palla alta il sistema muro-difesa lombardo è tra i più forti al mondo.

match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025, il match inizierà alle ore 16:00!