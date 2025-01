Sport in tv oggi (giovedì 16 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 16 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open: sul cemento di Melbourne andrà in scena il secondo turno e tanti italiani cercheranno di imporsi, a partire da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. L’Italia affronterà l’Algeria ai Mondiali di pallamano maschile, con l’intento di continuare a sognare.

Ampio spazio agli sport invernali con lo skicross a Reiteralm, la prova cronometrata della discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo, lo slopestyle di snowboard a Laax, l’individuale femminile di biathlon a Ruhpolding e le Universiadi. In serata l’Italia incrocerà l’Australia nella World Cup di pallanuoto femminile.

Spazio alla Champions League di volley maschile con Perugia, Monza e Milano e all’Eurolega di basket femminile con Venezia. A margine anche la Coppa Italia di calcio femminile e i tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 16 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 16 gennaio

01.00 TENNIS – Australian Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1, Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Musetti-Shapovalov (secondo match dalle ore 01.00), Bronzetti-Cristian (terzo match dalle ore 01.00 e non prima delle ore 04.30), Sonego-Fonseca (quarto match dalle ore 01.00), Berrettini-Rune (ore 07.00), Sinner-Schoolkate (ore 09.00), Paolini-Zarazua (secondo match dalle ore 09.00)

02.00 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, undicesima tappa: Shubaytah-Subaytah (sintesi su Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, NOW dalle ore 21.00)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Desert Classic, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.30)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Open India (diretta streaming su BWF Tv)

09.30 SPORT INVERNALI – Universiadi Invernali (diretta streaming su Discovery+)

10.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Laax, semifinali (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 SCI ALPINO (Coppa Europa) – Discesa libera maschile a Pass Thurn (diretta streaming su canale YouTube di FIS)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SCI ALPINO (Coppa Europa) – Discesa libera femminile a Zauchensee (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

12.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Reiteralm (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

13.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Laax, semifinali (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Spagna-Ungheria (diretta streaming su Eurovision Sport)

14.00 SNOOKER – The Masters, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale femminile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Olanda-Israele (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.00 GOLF (PGA Tour) – The American Express, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Italia-Algeria (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di Sky Sport)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Tre partite: Kuwait-Francia, Slovenia-Cuba, Spagna-Cile (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Grecia-USA (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, andata quarti di finale) – Milan-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Ceske Budejovice-Perugia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Olympiakos-Monza (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Cedevita Olimpija (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-Saragozza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 SNOOKER – The Masters, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Italia-Australia (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Brighton (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Partizan Belgrado (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Paris-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Knack Roeselare-Milano (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLAMANO (Mondiali) – Quattro partite: Austria-Qatar, Islanda-Capo Verde, Svezia-Giappone, Tunisia-Danimarca (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, andata quarti di finale) – Inter-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Southampton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Serie A2) – Verona-Forlì (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

