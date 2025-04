Sport in tv oggi (venerdì 11 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 11 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis. Il torneo di Montecarlo entra nelle fasi decisiva e Lorenzo Musetti va in cerca di soddisfazioni, affrontando il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale e puntando alla prima semifinale in un Masters1000 in carriera.

Prenderanno poi il via i week end degli appuntamenti del Motomondiale a Lusail (Qatar) e della F1 a Sakhir (Bahrain). In MotoGP, il confronto tra Francesco Bagnaia e i fratelli Marquez è di grande interesse, non dimenticando il ritorno di Jorge Martin, mentre nel Circus delle quattro ruote la Ferrari va in cerca di una reazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 11 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 11 aprile

08.30 Nuoto di fondo, Assoluti giovanili indoor a Riccione – Nessuna copertura tv/streaming

10.20 Superbike, GP Olanda: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Lotta, Europei: qualificazioni greco-romana 55-63-77-87-130 kg e ripescaggi lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Diretta streaming su UWW+.

11.00 Snooker, Mondiali: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 13.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Tsitsipas 4° match e inizio programma dalle 11.00)

13.00 Moto3, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.11 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: quinta tappa – Diretta tv dalle 15.20 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 F1, GP Bahrain: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.50 Moto2, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Badminton, Europei 2025: quarta giornata – Diretta streaming su BWF Tv.

14.45 MotoGP, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Superbike, GP Olanda: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tuffi, Coppa del Mondo a Windsor (Canada): seconda giornata – Diretta streaming sul sito di World Aquatics.

16.45 Lotta, Europei: fasi finali greco-romana 55-63-77-87-130 kg – Diretta streaming su UWW+.

17.00 F1, GP Bahrain: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.15 Moto3, GP Qatar: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.45 Mountain Bike, World Series ad Araxa: xcc elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Lotta, Europei: fasi finali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Diretta streaming su UWW+.

18.05 Moto2, GP Qatar: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Mountain Bike, World Series ad Araxa: xcc elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 MotoGP, GP Qatar: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Calcio a 5, Qualificazioni Europei: Bielorussia vs Italia – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Palermo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Wolfsburg vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Alcione vs FeralpiSalò – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Arzignano vs Caldiero – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Lumezzane vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Udinese vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Basket, Eurocup: Gran Canaria vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Siviglia – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.