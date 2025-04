Sport in tv oggi (mercoledì 9 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 9 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Montecarlo dove scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che cercheranno di raggiungere gli ottavi di finale del prestigioso torneo nel Principato come fatto già ieri da un grande Matteo Berrettini.

In primo piano poi la Champions League di basket con gli impegni delle squadre italiane in cerca di soddisfazione, mentre nella massima competizione continentale del calcio si definirà il quadro della situazione dell’andata dei quarti di finale. Questo e molto altro da seguire…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 9 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 9 aprile

10.00 Badminton, Europei 2025: seconda giornata – Diretta streaming su BWF Tv.

10.30 Lotta, Europei 2025: qualificazioni e ripescaggi lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Diretta streaming su UWW+.

11.00 Snooker, Mondiali 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Lehecka 1° match e inizio programma alle 11.00; Cobolli vs Fils 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Bopanna/Shelton 4° match e inizio programma alle 11.00)

11.40 Ciclismo femminile, Scheldeprijs 2025 – Diretta streaming dalle 13.00 su Discovery+.

13.08 Ciclismo, Scheldeprijs 2025 – Diretta tv dalle 15.45 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.35 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 15.30; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 15.30.

15.15 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo ad Auburndale (USA): seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

16.45 Lotta, Europei 2025: semifinali e finali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Diretta streaming su UWW+.

17.30 Basket femminile, Eurolega: Beretta Famila Schio vs ZVVZ USK Praga – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

18.00 Calcio, Serie C: Pescara vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia vs Romania – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Pallamano Tv.

20.00 Basket, Champions League: Unicaja Malaga vs Unahotels Reggio Emilia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley femminile, Semifinale playoff Scudetto, gara-4: Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, VBTV e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: PSG vs Aston Villa – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona vs Borussia Dortmund – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.45 Basket femminile, Champions League: La Laguna Tenerife vs Bertram Derthona Tortona – Diretta streaming su DAZN.

