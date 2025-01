LIVE Sonego-Fonseca, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro saggia il nuovo fenomeno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’attesissima DIRETTA LIVE del match di 2° turno tra Lorenzo SONEGO il 18enne fenomeno brasiliano Joao FONSECA, ci si gioca il 3° turno agli Australian Open 2025.

Rispetto al precedente di Bucarest, giocato all’interno della stagione su terra battuta del 2024, è cambiato tutto! A imporsi sul campo di ‘patate’ del torneo di Tiriac fu il brasiliano per 7-5, 7-6, una partita che vide l’azzurro avere possibilità concrete in entrambi i parziali. Si capì subito però che Fonseca non era uno come gli altri, cosa che ha dimostrato ampiamente in queste prime settimane di circuito maggiore.

Dopo essersi imposto di forza nelle Next Gen ATP Finals, ha rifilato un perentorio 7-6, 6-3, 7-6 al russo Andrey Rublev, che difendeva i quarti di finale del 2024. La lezione di tennis inflitta al moscovita ha ‘gasato’ un po’ tutto il mondo del tennis e ha fatto sì che oggi un po’ tutti diano per scontato una prova del 9 vincente per Fonseca. Ecco che entra in gioco il torinese, che sappiamo come riesca ad esaltarsi contro avversari quotati e di grido.

Chiaramente, il predestinato è ancora dietro all’azzurro nel ranking, ma dev’essere considerato favorito per forza di cose. Sonego che ha sconfitto l’ex campione degli AO Stan Wawrinka in quattro parziali nella giornata di martedì, mettendo a segno anche il punto dell’anno, seppur la stagione sia appena iniziata. Un bel modo di iniziare l’anno che potrebbe rilanciarlo nel tennis che conta dopo un 2024 non all’altezza.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno degli Australian Open 2025 tra Lorenzo SONEGO e Joao FONSECA, che prenderà il via come 4° sulla 1573 Arena dopo Wang-Kasatkina; Altmaier-Monfils e Haddad Maia-Andreeva Erika. Vi aspettiamo!