LIVE Italia-Algeria, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano una storica qualificazione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed Algeria, partita valevole per la seconda giornata del girone B dei Mondiali di pallamano 2025. Gli azzurri non vogliono smettere di sognare ed affronteranno l’Algeria per ipotecare una storica qualificazione al Main Round a cui accederanno le prime tre del girone.

A 28 anni dalla prima ed ultima partecipazione l’Italia è tornata ai Mondiali con una prestazione da favola. Nella giornata inaugurale del torneo gli azzurri di Riccardo Trillini hanno dominato l’incontro con la Tunisia vincendo per 32-25. Gli italiani hanno controllato il match dall’inizio alla fine riuscendo ad imporsi sia sul piano fisico che sul piano tattico. L’Italia proverà a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo, facendosi trascinare dalle parate di Ebner e alla varietà offerta dalla rosa.

Nella prima giornata l’Algeria ha affrontato la favoritissima Danimarca, fresca oro ai Giochi Olimpici di Parigi. Come facilmente prevedibile i danesi si sono imposti per 47-22 in una partita senza storia. Gli algerini sono però chiamati ad una rivalsa per muovere la classifica e non rimandare la qualificazione all’ultima giornata in un duello contro la Tunisia. Ayoub Abdi proverà a trascinare la squadra galvanizzato dai 6 gol realizzati all’esordio.

L'incontro tra Italia ed Algeria è previsto per le 18.00 ad Herning (Danimarca).