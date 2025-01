LIVE Knack Roeselare-Milano, Champions League volley in DIRETTA: trasferta delicata in Belgio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI CESKE BUDEJOVICE-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI OLYMPIACOS-MONZA DI VOLLEY DALLE 18.00

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Knack Roeselare e Milano, valevole per la Champions League di volley 2024/2025.

Trasferta molto complicata per l’Allianz Milano che sarà di scena sul campo dei belgi del Knack Roeselare, squadra da prendere con le molle che all’andata per due set mise in grande difficoltà la formazione meneghina prima di subire la rimonta della squadra italiana.

Per la formazione belga si tratta della 23ma partecipazione alla Champions e la 36ma in competizioni europee. Di recente i belgi hanno affrontato la Lube Civitanova nel girone di Champions della stagione 2022 e come protagonista in Coppa CEV nel 2023, dove perse contro Valsa Group Modena di Bruno e Ngapeth solo al golden set, dopo aver eliminato Piacenza in semifinale.

Milano arriva da una prima parte di stagione piena di alti e bassi che lo vede in sesta posizione in Superlega. La squadra di Piazza è reduce però da due vittorie di fila preziose per la fiducia: due settimane fa nel derby con Monza e domenica scorsa con il 3-1 ottenuto sul campo del Verona.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Knack Roeselare e Milano, valevole per la Champions League di volley 2024/2025. Si parte alle 20.30. Buon divertimento!