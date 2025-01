LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa in programma a Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa 2024-2025 di sci alpino maschile. Se la Coppa del Mondo si prepara per il weekend di Wengen, il circuito numero due per importanza del circo bianco approda in Tirolo per un appuntamento tutto dedicato alla velocità.

I nomi più papabili per il successo sono l’austriaco Felix Hacker, leader della classifica di specialità, e il suo immediato inseguitore, lo svizzero Livio Hiltbrand. Da non sottovalutare gli elvetici Alessio Miggiano e Cristophe Torrent, il padrone di casa Felix Endstrasser e il norvegese Simen Sellaeg.

L’Italia può contare su una pattuglia giovane e affamata. Max Perathoner è quarto nella classifica di specialità e andrà alla caccia del podio. Chance interessanti anche per Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso e Mattia Cason. Gli altri azzurri in gara: Emanuel Lamp, Maximilian Ranzi, Pietro Broglio, Leonardo Rigamonti, Nicolò Nosenzo.

La competizione avrà inizio alle 11.00.