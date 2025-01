LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Brignone sfida il suo tabù, attesa per Goggia e Vonn

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo le due prove veloci di St. Anton la Coppa del Mondo approda a Cortina d’Ampezzo in quella che è in tutto e per tutto la prova generale dei Giochi Olimpici in programma fra un anno. La località veneta sarà teatro del decimo appuntamento stagionale del circuito maggiore, il secondo del nuovo anno per le specialità veloci con in programma una discesa libera sabato e un SuperG domenica

Ambizioni importanti per l’Italia, che si presenterà sulla neve di casa a Cortina con diverse carte da podio in entrambe le gare previste. Convocate per la gara italiana Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Riflettori puntati ovviamente su Goggia, reduce dal doppio ritiro di St. Anton ma sempre sul podio nelle tre competizioni disputate precedentemente nella velocità al rientro dal lungo stop per infortunio. La bergamasca è pienamente in corsa per vincere le classifiche di specialità di SuperG e discesa, e Cortina è una delle sue piste preferite. Un occhio alle gare e un occhio alla classifica generale, invece, per Federica Brignone che dopo lo slalom di Flachau è stata superata da Rast e Hector ma ha la possibilità di tornare al comando.

Marta Bassino rientra dopo l’attacco influenzale che l’ha costretta a non partecipare alle gare di St. Anton. C’è grande attesa per la statunitense Lindsey Vonn: Cortina è stata uno dei suoi feudi nella prima parte della carriera è la versione della campionessa vista a St. Anton lascia pensare all’ennesima partecipazione da grande protagonista a queste due gare. Le altre atlete da tenere d’occhio sono le austriache Huetter e Venier, la statunitense Macuga che ha trionfato in SuperG domenica a St. Anton e la svizzera Gut-Behrami che è ancora pienamente in corsa per la conquista della sfera di cristallo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!