LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la penultima frazione sarà decisiva?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima nonché penultima tappa della Dakar 2025, quest’oggi in programma con partenza ed arrivo a Shubaytah. Una frazione particolarmente insidiosa che, per ciò che concerne la superficie, sarà speculare a quella già affrontata ieri.

Tutti i piloti in lizza infatti dovranno cimentarsi in una speciale di 275 km (235 di trasferimento) facendo i conti con le dune e con l’insidiosissima sabbia del deserto, elemento che metterà a dura prova i protagonisti, ormai arrivati allo stremo delle forze.

Qual è la situazione attuale? Nelle moto al comando c’è Daniel Sanders, leader con 49:53:59 davanti a Schareina, secondo con +16:31 davanti a Van Benveren, terzo a +2:24. Grande battaglia poi nelle macchine con al comando Lategan/Cummings, con un vantaggio di +2:27 su Al Rajhi-Gottschalk; più staccati invece Ekstrom/Bergkvist, terzi a +26:46. Nei camion è quasi tutto fatto, considerati i 52:39:23 di Martin Macik, lo scarto di +2:22:07 rispetto a Van den Brink e il gap di +2:26:15 che accusa Loprais.

La gara partirà dalle 5:00 italiane, OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale dalle 7:30 per non perdere nulla del grande spettacolo della Dakar: BUON DIVERTIMENTO!