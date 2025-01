LIVE Ceske Budejovice-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Cechia da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata di Champions League di volley maschile, girone B tra Ceske Budejovice e Sir Sicoma Monini Perugia. Parte con i favori del pronostico la Sir Sicoma Monini Perugia ma la squadra di Angelo Lorenzetti arriva un po’ scarica a questo appuntamento. La sconfitta di domenica nel big match con Trento, arrivata dopo quasi tre ore di gara ma soprattutto l’infortunio serio occorso ad Oleh Plotnytskyi, hanno scosso tutto l’ambiente. Persa l’imbattibilità stagionale, gli umbri puntano comunque a mantenere intonso il cammino in Champions e una vittoria oggi permetterebbe loro di chiudere il discorso primo posto nel girone e qualificazione diretta ai quarti di finale.

Il Ceske Budejovice è squadra campione della Repubblica Ceca in carica ma in questa stagione la prima parte non è stata all’altezza delle aspettative. Il Jihostroj České Budějovice, infatti, nell’Extraliga ceca occupa soltanto la quinta posizione dopo 16 partite disputate ma a bel 19 lunghezze (con una partita in più da giocare) dalla capolista Lvi Praga. In Champions finora la squadra ceca ha sempre perso e si trova in fondo alla classifica, senza possibilità di rientrare nella lotta quantomeno per il secondo posto nel girone. Il tecnico della squadra ceca è Zdenek Smejkal. In campo l’alzatore titolare è l’argentino Gaspar Bitar, 29 anni arrivato in estate dal Club Ciudad de Buenos Aires, alla seconda esperienza europea dopo una stagione in Spagna nel Boiro. Il secondo è il ceco Matej Emmer, prodotto del vivaio locale, al secondo anno a fila nel Ceske. Sono addirittura tre gli opposti che ruotano nella formazione ceca. Il titolare sarebbe il cubano Alejandro Gonzalez Rodriguez, al Ceske dallo scorso anno, proveniente dal club brasiliano dell’Araguari. L’alternativa è l’esperto Michal Krisko, 36 anni, proveniente dal campionato cipriota dove vestiva la maglia dell’Anorthosis Famagusta ma attenzione al giovanissimo diciottenne Thomas Brichta, prodotto del vivaio locale, che si è ritagliato un ruolo addirittura da titolare, crescendo in modo esponenziale in questi primi mesi di stagione.

In banda titolare inamovibile è il giramondo brasiliano Robson Rodrigues che ha giocato praticamente in tutti i continenti tranne l’Oceania, avendo militato nel campionato tunisino, del Qatar, oltre che in quello di casa e in Europa: lo scorso anno era in Francia al Tourcoing Lille Metropol e quest’anno è approdato in Cechia. L’altro schiacciatore è l’iraniano Sina Nikpoor, alla sua prima esperienza fuori dall’Iran, dopo aver giocato nello Shahdab Yazd lo scorso anno. In panchina ci sono il ceco Josef Lestina, vent’anni, prodotto del vivaio locale, al secondo anno con la prima squadra e Vojtech Pitner, anche lui proveniente dal settore giovanile, entrato in prima squadra quest’anno a 19 anni. I centrali titolari sono il serbo Aleksandar Okolic, 31 anni, un passato anche in Italia, a Milano nel 2019/20, arrivato quest’anno dal Khari Bulbul Susa in Azerbaijan e il ceco Oliver Sedlacek, arrivato da Ostrava nel 2021 e alla quarta stagione con la maglia del Ceske. In panchina c’è il 27enne canadese Samm Taylor-Parks, prelevato lo scorso anno dal club svizzero Volley Schonewerd. Il libero titolare è il ceco Michael Kovarik, alla quarta stagione con la maglia del Ceske, affiancato dal veterano 36enne Petr Michalek, al Ceske dal 2008.

