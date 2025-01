LIVE Sci Alpino, Discesa Coppa Europa Zauchensee 2025 in DIRETTA: le azzurre ci riprovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Zauchensee, valevole per la Coppa Europa femminile 2024/2025.

È la seconda giornata nel giro di due giorni in Austria dopo quella vinta ieri dall’austriaca Nadine Fest: è stata una vera e propria festa per i colori austriaci in casa con le prime quattro posizioni completamente occupate. Dietro a Fest sono arrivate infatti Carmen Spielberger, Leonie Zegg e Victoria Olivier. Non sono andate particolarmente bene le italiane: la prima al traguardo è stata Giulia Albano, giunta diciottesima.

Azzurre che ci riproveranno nella giornata odierna: al via ci saranno Carlotta De Leonardis che partirà con il n.1, Sara Allemand con il 10, Giulia Albano con l’11, Aurora Zavatarelli con il 19, Vittoria Cappellini con il 21, Ludovica Vittoria Druetto con il 23, Elena Dal Vecchio con il 33, Federica Lani con il 35, Camilla Vanni con il 38 e infine Melissa Astegiano con il 41.

Si parte alle 11.00.