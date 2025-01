LIVE Biathlon, Individuale femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Wierer per un exploit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Individuale femminile di Ruhpolding, appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Dopo Kontiolahti, sede di una short individual, lo storico format di questo sport torna protagonista con la versione tradizionale: 15 km da percorrere intervallati da 4 poligoni alternando serie in piedi ed a terra.

Si riparte dopo il weekend di Oberhof dominato dalla Francia, che ha vinto sia nella sprint, con Paula Botet, che nell’inseguimento, con Lou Jeanmonnot. Quest’ultima sarà una delle donne da battere nella 15 km odierna in cui proverà a recuperare punti alla leader della generale Franziska Preuss. La tedesca sarà quanto mai agguerrita: nella tappa di casa Preuss proverà a lasciare il segno in un format che non l’ha mai vista vittoriosa.

Attenzione anche alle sorelle Oeberg: Elvira ha mostrato una condizione spaziale nell’ultimo weekend di gara e potrebbe essere padrona del proprio destino. Hanna ha fatto vedere una delle migliori versioni nella staffetta mista e proverà a levarsi qualche soddisfazione nell’individuale.

L’Italia si aggrappa a Dorothea Wierer nella speranza di conquistare un piazzamento di rilievo. La veterana azzurra cercherà un exploit nell’individuale, format che le ha regalato 6 successi in carriera. La spedizione italiana sarà formata anche da Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi, Samuela Comola e Rebecca Passler. L’obiettivo sarà disputare una gara pulita al poligono e giocarsi le proprie chance per essere al via della mass start.

L’individuale femminile di Ruhoplding inizierà alle 14.10 con la partenza di Michela Carrara, pettorale numero 1. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!