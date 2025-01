LIVE Musetti-Shapovalov, Australian Open 2025 in DIRETTA: spettacolo e colpi di scena garantiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo MUSETTI e Denis SHAPOVALOV, ostico incontro valido per il 2° turno degli Australian Open 2025, dove ad attendere il vincente ci sarebbe Ben Shelton o Pablo Carreno Busta.

Match della verità per il toscano, che mai si è spinto oltre il secondo round a Melbourne (2024 e 2025) e che sogna di chiudere la due-settimane australiana accorciando oltremodo sulla top 10. Il russo Andrey Rublev, che occupa ‘live’ la 10^ posizione mondiale è staccato di 500 punti. Inutile dire che i 50 punti che deriverebbero da una vittoria quest’oggi sarebbero importanti, ma non decisivi. L’obiettivo principale è quello di issarsi per la prima volta in carriera al 3° turno, per poi attaccare dal mese di febbraio ad aprile, dove nel 2024 l’azzurro lasciò parecchio a desiderare.

Servirà una prova maiuscola per avere la meglio nuovamente sul talentuoso canadese, rientrato in top 100 da poco grazie alla vittoria nel 250 di Belgrado. Shapo ha sconfitto in 4 parziali all’esordio l’ostico iberico Roberto Bautista Agut, riprendendosi da una partenza choc (3-6, 0-3) ed essendo in grado di far girare la contesa dalla sua parte anche grazie a una ritrovata stabilità psichica. C’è un precedente che fa ben sperare, giocato sul cemento indoor di Indian Wells e vinto dal ‘mago’ per 6-4, 2-6, 7-5.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo MUSETTI e Denis SHAPOVALOV. Partita che si articolerà (pioggia permettendo) intorno alle ore 3 del mattino, come 2° incontro dalle 01:00 dopo la conclusione di Jabeur-Osorio, che non promette di essere una maratona. C’è tuttavia un 20% di pioggia dalle 01 alle 04 di Melbourne. Noi comunque ci saremo, buon divertimento!