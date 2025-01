Sport in tv oggi (domenica 26 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 26 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale tra Sinner e Zverev degli Australian Open, il ciclocross con la Coppa del Mondo, gli sport invernali con lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, il bob e lo speed skating, e tanto altro ancora.

Sulla Rod Laver Arena, a partire dalle ore 9.30 italiane, l’azzurro Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sfiderà il teutonico Alexander Zverev nella finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

E’ arrivato il giorno più importante della stagione del trotto mondiale: alle ore 16.20, si correrà il Grand Prix d’Amerique 2025, un pilastro fin dal 1920 (non si è corso per la guerra nel 1940 e nel 1941), giunto con la gara odierna all’edizione numero 104.

Per il circuito Visma Ski Classics andrà in scena alle ore 8.00, con la partenza di uomini e donne élite da Moena, la 52ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che festeggia i 54 anni dalla prima edizione del 1971.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 26 gennaio

01.30 Ciclismo, Tour Down Under: 6a tappa, Adelaide-Adelaide (90 km) – discovery+

05.00 Tennis, Australian Open: finale doppio femminile: Siniakova/Townsend-Hsieh/Ostapenko – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

06.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao: qualificazioni NH HS102 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao: NH HS102 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

08.00 Sci di fondo, 52ma Marcialonga di Fiemme e Fassa: Moena-Cavalese, 70 km – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

08.30 Short track, Campionati Italiani Assoluti Bormio: 2a giornata – FISG TV

09.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.30 Tennis, Australian Open: finale singolare maschile: Sinner-Zverev – NOVE, Eurosport 1 HD, NOVE.tv, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Mariazell: singolo femminile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo La Massana: staffetta mista – ISMF Youtube Channel

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo maschile – YouTube FIL Luge

10.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Mariazell: singolo maschile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

10.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch-Partenkirchen: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.05 Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva: staffetta 4×6 km femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 1, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Milan-Parma – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Sampdoria – DAZN

13.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo misto e doppio misto – YouTube FIL Luge

13.00 Rugby femminile, Serie A élite: Valsugana Padova-Unione Capitolina – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne élite – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 2, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf: qualificazioni FH HS235 maschile – discovery+

14.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: qualificazioni aerials femminili – Nessuna copertura tv/streaming

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: Villorba-Colorno – federugby.it

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: CUS Torino-Volvera Rugby – Nessuna copertura tv/streaming

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: Benetton Treviso-CUS Milano – Nessuna copertura tv/streaming

14.30 Rugby, Serie A élite: Fiamme Oro-Viadana 1970 – Nessuna copertura tv/streaming

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva: 12.5 km pursuit maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

15.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Roma – VBTV

15.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sassari – flima.tv

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Roma – DAZN, DAZN 1

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini élite – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 2, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.15 Volley, Coppa Italia: finale, Civitanova-Verona – Rai 2 HD, Rai Play Sport 3, VBTV

15.30 Pallamano, Mondiali: Islanda-Argentina, Portogallo-Cile, Giappone-Cuba – Nessuna copertura tv / streaming

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf: FH HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Novara – DAZN, VBTV

16.00 Basket, Serie A: Cremona-Scafati – DAZN

16.00 Rugby, Serie A élite: Mogliano Veneto- Colorno – Rai Sport HD, Rai Play

16.20 Ippica, Grand Prix d’Amerique – EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky), Sky Go, NOW

16.45 Basket, Serie A: Venezia-Trento – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

17.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: qualificazioni aerials maschili – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Speed skating, Coppa del Mondo Calgary: 3a giornata – 21.00 discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Milano – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Scandicci – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Milano-Trieste – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Derthona – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Battipaglia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Venezia – flima.tv

18.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Chieri – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Pallamano, Mondiali: Capo Verde-Egitto, Spagna-Brasile, Bahrein-Stati Uniti – Nessuna copertura tv / streaming

18.15 Basket, Serie A: Sassari-Virtus Bologna – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Rugby, URC: Ulster-Zebre – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

19.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: aerials femminili e maschili – discovery+

20.30 Pallamano, Mondiali: Croazia-Slovenia, Norvegia-Svezia – Nessuna copertura tv / streaming

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

LA DIRETTA LIVE DELLA MARCIALONGA DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI GARMISCH DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.05

LA DIRETTA LIVE DELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (FINALE COPPA ITALIA VOLLEY) DALLE 15.15