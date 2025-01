LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Elia Barp e Pellegrino per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km a tecnica libera con partenza in linea in programma in Engadina (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Ultima giornata di gara per ciò che riguarda la tappa elvetica. Si chiude in grande stile con la mass start a skating, una delle gari più interessanti dell’intero panorama del circolo bianco.

Quest’oggi inizieranno gli uomini. Johannes Klaebo sarà nuovamente al via per andare alla caccia della decima vittoria stagionale. Il leader della generale è favorito anche quest’oggi, ma la concorrenza non manca: i connazionali Paal Golberg e Andreas Ree, il britannico Andrew Musgrave e la stellina svedese Edvin Anger saranno avversari agguerriti. L’Italia ha sete di vendetta dopo il podio revocato per una presunta irregolarità a Federico Pellegrino, declassato in sesta posizione nella sprint di ieri.

In campo femminile c’è incertezza. In contumacia di Therese Johaug, assente in Engadina, le principali candidate alla vittoria sono Jessie Diggins e Astrid Slind: la nordamericana andrà alla caccia un piazzamento importante per preservare il pettorale giallo, la norvegese invece è fresca e può sfruttare ciò a suo vantaggio. Da non scartare a priori l’austriaca Teresa Stadlober, la finnica Kerttu Niskanen e la tedesca Victoria Carl.

