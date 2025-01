LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Anterselva, appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. L’ultima giornata della tappa italiana si apre con la 4x6km femminile. Dopo la divertente gara di Ruhpolding torna in scena la staffetta femminile con tante nazioni in lotta per le posizioni che contano.

La favorita numero uno è la Francia, che nell’inseguimento di ieri ha messo a segno una grande prestazione di squadra con 5 atlete in top 10. Il quartetto francese sarà composto da J.Richard, L.Jeanmonnot, O.Michelon e J.Simon. La Germania, orfana di Franziska Preuss, proverà a limitare i danni e rimanere in zona podio. Quartetto competitivo per la Norvegia che schiera Knotten, Femsteinevik, Kirkeeide e Tandrevold. Possibili outsider Svezia, che cerca risposte senza Elvira Oeberg, e Svizzera.

L’Italia cerca un riscatto dopo la debacle di Ruhpolding. Nella gara tedesca le azzurre sono state estremamente fallose al poligono chiudendo lontano dalla top 10. Il quartetto italiano sarà composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara. L’obiettivo è quello di ben figurare davanti al proprio pubblico cercando un risultato prezioso anche per la classifica per nazioni.

La staffetta femminile di Anterselva scatterà alle 12.05 e vedrà 20 nazioni al via. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto per minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!