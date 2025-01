LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2025 in DIRETTA: ultima gara per Brignone e Goggia prima dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del superG femminile di Garmisch, tappa conclusiva della trasferta tedesca della Coppa del Mondo 2024/2025. Sulla storica Kandahar spazio all’ultima gara che precede gli attesissimi Mondiali, con le azzurre che vogliono recitare un ruolo da assolute protagoniste.

Dopo la doppietta colta in discesa Federica Brignone e Sofia Goggia partono con i chiari favori del pronostico. Pista che si addice alle caratteristiche di entrambe le fuoriclasse italiane, ma chiaramente nel superG sarà necessario capire che tipo di tracciatura verrà scelta dal tecnico designato. Azzurre d’assalto con Laura Pirovano, Marta Bassino ed Elena Curtoni pronte ad inserirsi nella sfida al podio approfittando di eventuali errori delle big.

Cerca invece il riscatto Lara Gut-Behrami. L’elvetica, ai piedi del podio nella gara di discesa, è ancora a secco di vittorie in stagione ma resta a galla in classifica generale grazie ad una costanza di rendimento unica in tre delle quattro discipline. Occhi puntati su una ritrovata Corrine Suter, e sulle austriache Raedler ed Huetter. Americane solite mine vaganti con Lauren Macuga e l’immensa Lindsey Vonn.

Il superG di Garmisch inizierà alle 11.30.