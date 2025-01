LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida i norvegesi per vincere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento maschile di Anterselva, appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. L’Italia si affida a Tommaso Giacomel nell’ultima gara della tappa di casa. L’azzurro proverà entrare definitivamente nella storia di questo sport diventando il primo italiano a conquistare tre podi consecutivi in una gara individuale maschile.

Per riuscire in quest’impresa Giacomel dovrà superare una agguerrita concorrenza. In testa alla gara partiranno insieme Tarjei Boe e Sturla Holm Laegrid. Circa venti secondi più tardi partiranno Martin Uldal e Dmytro Pidruchnyi, due avversari ostici in questo format. Sono tanti gli atleti potenzialmente pericolosi per la vittoria con i primi 11 racchiusi in meno di 40″.

La posizione di partenza di Giacomel è ottima: l’italiano scatterà con il pettorale numero 3 con soli tre secondi di ritardo dal tandem di testa. L’azzurro proverà a ripetere il grande passo sugli sci mostrato venerdì nella sprint. Giacomel cerca anche un parziale riscatto: l’atleta italiano è rimasto molto amareggiato dall’andamento della propria frazione nella staffetta di ieri in cui un errore di troppo l’ha estromesso dalla lotta per la seconda posizione. Al via di quest’inseguimento l’Italia presenta anche Bionaz, pettorale numero 16, Hofer, 29, Zeni, 33 e Cappellari, 35.

L’inseguimento maschile di Anterselva partirà alle 14.45. 2′ 07″ più tardi è prevista la partenza di Olli Hidensalo, ultimo atleta qualificato a questa gara. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento maschile di Anterselva con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!