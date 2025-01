LIVE Civitanova-Verona, Finale Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: che occasione per le due outsider di lusso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Italia maschile 2025 tra Rana Verona e Lube Civitanova. Fari puntati sull’Unipol Arena di Bologna per la final four 2025 di Coppa Italia. Si assegna il secondo trofeo della stagione, dopo la Supercoppa vinta da Perugia, e in pochi avrebbero scommesso su un atto conclusivo con protagoniste Civitanova e Verona che sono riuscite a vincere al tie break ieri le semifinali con Trento e Perugia, le prime due della classifica di Superlega.

Si affrontano due squadre che hanno una storia molto diversa, soprattutto se si prende a riferimento proprio la manifestazione di cui sono finaliste, la Coppa Italia: da una parte c’è la Lube Civitanova che la Coppa Italia l’ha già vinta per ben sette volte (dodici le finali complessive, compresa quella odierna) e va a caccia dell’ottavo trofeo, dall’altra c’è la Rana Verona che era alla prima partecipazione alla Final Four di Coppa Italia e, di conseguenza, è alla prima finale della sua storia.

Si affrontano dunque le due rivelazioni di questa stagione. Da una parte c’è la Rana Verona che ha conquistato la finale four grazie a un girone di andata di ottima qualità e a una vittoria rocambolesca contro Piacenza, che partiva con i favori del pronostico. L’uomo chiave è sempre comunque lui, lo schiacciatore Noumory Keita, che sta disputando una stagione di altissimo spessore e al momento è il miglior attaccante della Superlega. In regia c’è il russo Abaev, l’opposto è il danese Jenssen, poi Cortesia e Zingel al centro e in banda Mozic in diagonale con Keita. D’Amico è il libero. Verona in campionato occupa la quinta posizione con 30 punti, arriva dalla vittoria di Modena e ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque gare disputate. Ieri la squadra di Rado Stoytchev ha compiuto una vera e propria impresa rimontando da 0-2 a 3-2 in semifinale contro Perugia, con una seconda parte di gara travokgente.

Dall’altra parte della rete c’è un’altra rivelazione di questa stagione, la Lube Civitanova. Un altro piccolo capolavoro del dg Beppe Cormio, che ha costruito una squadra solida nello scetticismo generale, andando a recuperare un tecnico di grande qualità che era uscito dall’Italia dalla porta di servizio. La squadra marchigiana torna, dopo una stagione passata difficile, nell’elite del volley italiano dalla porta principale, con tanto di tappeto rosso, perché l’annata che sta facendo la squadra marchigiana se la aspettavano in pochi. Terzo posto in classifica, sette vittorie nelle ultime otto partite disputate, il successo con Milano ai quarti, la vittoria di ieri al tie break al termine della battaglia in semifinale con Trento: ormai si può parlare di grande stagione, e si tratta di mettere la ciliegina sulla torta, dopo aver fallito quella potenziale del Mondiale per club. Medei schiera la scommessa più vinta di tutte, Boninfante in cabina di regia, l’opposto è il turco Lagumdzija, al centro ci sono l’olimpionico Chinenyeze e Gargiulo, in banda l’azzurro Bottolo e il canadese Loeppky, che ha preso il posto di Nikolov al momento. Il libero è Balaso.

