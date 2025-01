LIVE Busto Arsizio-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: derby lombardo che promette spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per la ventesima giornata del Campionato di Serie A1 femminile di volley tra UYBA Busto Arsizio e Vero Volley Milano. Derby lombardo che promette spettacolo tra due squadre che con ogni probabilità saranno protagoniste nei playoff che animeranno la primavera.

e-work Arena sold out pronta a sostenere le ragazze di coach Barbolini, che nel match di andata uscirono a testa altissima cedendo soltanto nel quinto e decisivo parziale. Padrone di casa che si affidano al sestetto composto da Boldini, Obossa, Sartori, Van-Avermaet, Piva, Kunzler, con Pelloni pronta ad agire da libero.

Milano che arriva dalla splendida vittoria in Champions League sulle turche del VakifBank, e che dovrebbe presentarsi con il sestetto base titolare. Orro in palleggio con Egonu in diagonale, Danesi e Kurtagic a sfruttare le variazioni al centro, Sylla e Daalderop in banda e Fukudome libero. Sfida che promette scintille tra le due compagini lombarde, per un derby ormai abituale nella massima serie femminile.

L’incontro valido per la ventesima giornata del Campionato di Serie A1 femminile di volley tra UYBA Busto Arsizio e Vero Volley Milano inizierà alle 17.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!