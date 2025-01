LIVE Grand Prix d’Amerique 2025 in DIRETTA: Idao De Tillard cerca il back-to-back

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della gara – La presentazione della gara – I cavalli italiani in gara

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del Gran Prix d’Amerique 2025 di ippica, in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 16.20, si disputerà l’edizione numero 104, dato che la prima manifestazione risale al 1920 ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale.

I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore (1 milione di euro il montepremi totale). Il campo partenti sarà composto da 14 cavalli transalpini, 2 svedesi e 2 italiani: tra i padroni di casa ci sono il campione in carica e favorito numero uno, Idao De Tillard, maschio di 7 anni, ed Hooker Berry, maschio di 8 anni, vincitore nel 2023.

Saranno due i cavali italiani in gara, ovvero Dimitri Ferm ed Ampia Mede SM. Ampia Mede SM è una femmina baio di 9 anni, figlia di Ganymede e Polimpia Slide SM: nel 2023 fu seconda e nel 2024 finì settima. Dimitri Ferm è un maschio baio di 7 anni, figlio di Nad Al Sheba e Tracy Chapman: inserito tra gli outsider, ha poche chance di vittoria o piazzamento.

OA Sport vi propone la diretta live testuale del Gran Prix d’Amerique 2025 di ippica in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 26 gennaio, si inizierà alle ore 16.20, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 16.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!