LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: si parte alle 8.00 da Moena, c’è Northug

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cinquantaduesima edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa, la storica 70 chilometri a tecnica classica con partenza da Moena ed arrivo a Cavalese, valida per il Circuito Ski Classics.

Calendario delle gare su lunga distanza che giunge al suo evento clou, la gara più riconosciuta nel panorama delle Granfondo giunge alla 52^ edizione e lo fa in grande stile: con oltre 8000 concorrenti pronti a dire ‘io c’ero’. Sono 40 invece le Nazioni rappresentate, in una gara che è senz’altro folklore, ma c’è un lato sportivo che non deve passare in secondo piano.

Con ogni probabilità la gara si deciderà lungo la durissima salita al 9% di pendenza media, con picchi al 20% ad anticipare il traguardo finale di Cavalese. Per quanto riguarda le donne ecco che Emilie Fleten (NOR), Anikeen Gjerde Alnæs (NOR) oltre a Kati Roivas (NOR), Silje Øyre Slind (NOR), sorella di Astrid e Jenny Larsson (SWE), con l’Italia rappresentata dall’altoatesina Michaela Patscheider che ambisce a chiudere nelle prime 15 posizioni. Pesante l’assenza dell’ex biathleta svedese Stina Nilsson.

Tra gli uomini la lotta è apertissima: la lista dei possibili vincitori contiene sicuramente Emil Persson (SWE), Amund Riege (NOR), Andreas Nygaard (NOR) e Kasper Stadaas (NOR). Potranno altresì inserirsi vecchie conoscenze dello sci di fondo di Coppa del Mondo come Michal Novak (CZE) oltre a Oskar Kardin (NOR), Amund Hoel (NOR). Sarà molto interessante inoltre vedere come si comporterà il baby prodigio svedese Alvar Myhlback. C’è anche Petter Northug, lui che è apparso in palla nei campionati norvegesi, chiudendo il 7^ posizione la 10 km TC.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della cinquantaduesima edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa, la storica 70 chilometri a tecnica classica con partenza da Moena ed arrivo a Cavalese, si parte alle 8:00. Vi aspettiamo!